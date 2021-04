Il carciofo è uno degli ortaggi più amati in primavera. Ricco di sostanze antiossidanti, viene utilizzato per preparare primi e secondi piatti e per ottime torte salate. Ma oggi noi di Proiezioni di Borsa stiamo per svelare un segreto: sembra incredibile ma con i carciofi possiamo realizzare un dolce straordinario pronto in 60 minuti. Ecco come fare.

Gli ingredienti per la torta dolce

a) 250g di farina;

b) 130g di burro;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

c) 450g di zucchero;

e) due uova;

f) un limone;

g) 500-600g di cuori di carciofo;

h) 250g di ricotta;

i) frutta candita.

Sembra incredibile ma con i carciofi possiamo realizzare un dolce straordinario pronto in 60 minuti: i passaggi

Iniziamo a preparare il nostro dolce e versiamo in un recipiente la farina, le uova e mezzo etto di zucchero. All’impasto aggiungiamo la buccia di limone grattata, avvolgiamolo nella pellicola e lasciamolo riposare in frigo per trenta minuti.

Nel frattempo creiamo l’interno della torta. Mettiamo a bollire dell’acqua con 150g di zucchero, i cuori di carciofo e qualche spicchio di limone. Una volta che gli ortaggi sono ammorbiditi scoliamo e lasciamo raffreddare.

Ora entra in gioco la ricotta. Mischiamola con i carciofi, con la frutta candita e lo zucchero e mescoliamo fino a creare un composto omogeneo.

La base e la farcitura sono pronte. È il momento di dare vita alla nostra creazione. Dividiamo in due l’impasto tolto dal frigorifero e stendiamo la parte più grande su una tortiera imburrata. Versiamo la crema di carciofi e ricotta e ricopriamo con strisce dell’impasto avanzato.

Mettiamo altri 30 minuti in forno ventilato a 180 gradi e il gioco è fatto. Siamo pronti a stupire la platea.

Se “sembra incredibile ma con i carciofi possiamo realizzare un dolce straordinario pronto in 60 minuti” è stato utile ai lettori appassionati di cucina si consiglia anche “come cucinare una torta di ciliegie straordinaria con pochi semplici trucchi”.