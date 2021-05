La maggior parte di noi ama i pancake. Poco tempo fa abbiamo imparato come conservarli e una fantastica variante salata. Ma oggi noi di ProiezionidiBorsa andremo oltre e sveleremo una nuova e velocissima ricetta per le nostre amate frittatine. Sembra incredibile ma ci basteranno soltanto 5 minuti e una bottiglia di plastica per preparare i pancake più buoni della nostra vita. E non sporcheremo neanche un centimetro della nostra cucina.

Gli ingredienti e l’occorrente

Per 4 persone ci serviranno una bottiglia di plastica, un imbuto piccolo e questi ingredienti:

a) 2 etti di farina;

b) 50 grammi di zucchero;

c) un uovo;

d) lievito per dolci;

e) latte;

f) condimenti dolci come cioccolato, marmellata e sciroppo d’acero.

Sembra incredibile ma ci basteranno soltanto 5 minuti e una bottiglia di plastica per preparare i pancake più buoni della nostra vita: il procedimento

Apriamo la nostra bottiglia, laviamola e facciamola asciugare bene. Non devono rimanere gocce d’acqua o zone umide.

A questo punto prendiamo l’imbuto e coliamo nella bottiglia la farina, lo zucchero e il lievito. Mischiamo e dopo qualche minuto aggiungiamo anche l’uovo e il latte. Mettiamo il tappo e iniziamo ad agitare con molta forza per circa 5 minuti. Dobbiamo evitare che si formino dei grumi e far sì che il composto sia omogeneo.

Possiamo procedere con la cottura. Prendiamo una padella antiaderente e versiamo una parte del contenuto della bottiglia. Cuociamo a fuoco lento per qualche minuto finché non vedremo comparire delle piccole bollicine. Cambiamo lato di cottura e ripetiamo il procedimento.

Il numero di pancake che riusciremo a cucinare dipenderà dalle dimensioni della bottiglia e dalla grandezza delle frittatine. E se non vogliamo usare tutto il preparato possiamo tranquillamente conservarlo in frigorifero. Resisterà due o tre giorni. Per riutilizzarlo ci basterà agitare nuovamente la bottiglia ed eliminare gli eventuali grumi che si sono formati.

I pancake realizzati con questo processo sono ottimi con condimenti dolci come il cioccolato spalmabile, la marmellata e lo sciroppo d’acero.