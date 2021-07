L’Italia è ricca di luoghi e di panorami magnifici che tutto il Mondo ci invidia. Certo sarebbe bello girarla in lungo e in largo, ma questo potrebbe rappresentare una spesa non indifferente, soprattutto se si ha una famiglia. Ora sembra incredibile ma c’è la possibilità di vacanze gratis in questa magnifica regione d’Italia.

Come passare delle vacanze gratuitamente

Le vacanze sono un momento di distensione e di relax, un’occasione per passare un po’ di tempo tranquilli e ritemprarsi un po’. In alcune zone d’Italia è possibile fare questo praticamente gratis ma a certe condizioni.

Per chi ama i sentieri della spiritualità, c’è la possibilità di trascorrere alcuni giorni accolti dai conventi e dalle strutture religiose che offrono questo tipo di servizio. In genere si tratta di luoghi dove è possibile approfittare di una bellissima natura e nello stesso tempo fare una bella esperienza. Si può far riferimento all’Associazione no-profit Ospitalità Religiosa Italiana, che offre piccole vacanze gratis a famiglie in difficoltà economica.

Sembra incredibile ma c’è possibilità di vacanze gratis in questa magnifica regione d’Italia

Il Molise è una magnifica regione ricca soprattutto di borghi antichi, sistemati in punti panoramici e vallate verdeggianti. Una regione che cerca di promuovere il suo territorio attraverso tante iniziative. Anche i suoi borghi ne propongono per farsi conoscere e attirare turisti.

È il caso di Macchiagodena un comune d’Isernia che quest’anno offre un soggiorno gratuito di alcuni giorni a chi regala un libro con dedica. Un’iniziativa che si svolge anche in diversi altri comuni italiani ed è valida fino a fine dicembre.

Una settimana gratis

Nel 2020 c’è stata un’altra possibilità in Molise, con l’iniziativa Regalati il Molise. Nel borgo di San Giovanni in Galdo c’erano a disposizione 40 soggiorni di una settimana ciascuno a chi invia una mail d’interesse. Lo scopo era di ridare vita ai centri sconosciuti e piccoli del Molise, a volte poco noti non perché privi d’interesse, ma semplicemente dimenticati.

Le condizioni richieste per partecipare sono di non essere del Molise e non avere parenti o case nella regione. Un’iniziativa che lo scorso anno ha subito attirato l’interesse di molte persone e che sicuramente sarà sviluppata anche in seguito.

La vacanza è un momento in cui si può fare qualcosa di differente dalla solita vacanza standard a cui si è abituati.

Ecco un borgo magnifico e ricco d’arte e tradizione da visitare almeno una volta nella vita.