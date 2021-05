Sembra incredibile ma bastano davvero solo questi 3 utilissimi consigli più un pratico suggerimento e torneremo in perfetta forma per l’estate

La corretta alimentazione è alla base di tutto. Ci permettere di vivere al meglio e di trarre maggior benessere sia per il corpo che per la mente.

Nell’ultimo periodo, però, siamo diventati tutti più pigri: abbiamo rinunciato allo sport e ci siamo concessi qualche peccato di gola in più.

Tutte cose che si ripercuotono negativamente sul nostro organismo. E quando poi abbiamo difficoltà a chiudere il nostro paio di jeans preferiti, ci sentiamo subito in colpa. E molto tristi!

Ma non perdiamo la speranza! Scopriamo insieme 3 utilissimi consigli ed un pratico suggerimento per tornare al top.

Se il nostro obiettivo è quello di tornare in forma, dobbiamo imparare a non saltare mai i pasti.

Infatti, dobbiamo organizzarci sempre al meglio per non rinunciare mai soprattutto alla colazione. È davvero il pasto principale della giornata: tramite la colazione mettiamo in moto il nostro organismo. E l’idea di svegliarci e gustare un pasto sano farà sì che la giornata inizi nel migliore dei modi, anche a livello psicologico.

Altro pratico consiglio sarà dato dalla limitazione dell’assunzione di alcool. Rinunciamo a qualche aperitivo: le calorie che ingeriamo anche solo con un cocktail vanno ad accumularsi con quelle dei pasti che andremo a fare. Favoriremo così una maggior perdita di liquidi e ci farà anche risparmiare!

Infine, ritagliamoci sempre del tempo per noi per fare attività sportiva. Riuscire ad allenarci con costanza almeno tre volte a settimana contribuirà a farci perdere peso più velocemente. Approfittiamo delle belle giornate, riusciremo a rimetterci in contatto anche con la natura.

Un pratico suggerimento

Se abbiamo sempre avuto difficoltà a seguire una dieta, forse non abbiamo mai utilizzato questo trucchetto.

Per soffrire meno la riduzione delle porzioni del nostro cibo, ci basterà utilizzare un piatto più piccolo del solito che generalmente utilizziamo.

Infatti, inconsciamente, il nostro cervello recepirà l’immagine di un piatto strabordante di cibo e sazierà in automatico la nostra fame. Così facendo mangeremo la giusta quantità di alimenti utili al nostro corpo senza sentirci limitati a quelle che potrebbero sembrarci porzioni minuscole.

Sembra incredibile ma bastano davvero solo questi 3 utilissimi consigli più un pratico suggerimento per perdere kg più velocemente e torneremo in perfetta forma per l’estate. Ora siamo pronti per affrontare al meglio le nostre vacanze e la nostra vita.

