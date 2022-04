Esistono centinaia di tipologie di prodotti per il corpo. Alcuni, come lo shampoo, sono indispensabili per la pulizia e il benessere dei capelli. Il mercato offre una vasta gamma, quella pensata per l’uomo, quella per contrastare la forfora, per i capelli ricci o mossi.

Insomma, non potremo sicuramente pensare di fare a meno dello shampoo per l’igiene quotidiana. Stessa cosa per il balsamo, che agisce su secchezza, doppie punte e altri problemi nel capello. In realtà, sembra che il primo shampoo venduto sia inglese e risalga addirittura al 1762. Quindi si può considerare un’invenzione abbastanza recente.

Allora, come facevano i nostri avi a lavarsi i capelli? Sappiamo per certo che ingredienti come aceto di mele, bicarbonato di sodio, farina di ceci o ghassoul venivano usati sia in Europa che in Oriente. Per l’appunto, oggi scopriremo un altro di questi rimedi eccellenti e totalmente naturali. Infatti, sembra incredibile, ma basta una foglia della straordinaria pianta curativa che stiamo per presentare per fare a meno dello shampoo.

Ma, oltre a ritrovarci con capelli splendenti e super puliti, diremo addio a forfora, cuoio capelluto disidratato e squamoso e prurito. Non a caso il rimedio di cui stiamo parlando ha proprietà emollienti e non solo.

Sembra incredibile ma basta una foglia di questa pianta per lavare e rinforzare i capelli senza shampoo contrastando la forfora

Vedere i nostri capelli spenti, ingrigiti e arruffati ci dà molto fastidio. Eppure, nonostante tutti i prodotti acquistati fin ora, i risultati durano poco e la chioma torna a essere un disastro. Se desideriamo un prodotto che possa migliorare la salute dei nostri capelli, ecco un impacco shampoo che cambierà per sempre la nostra vita.

Si tratta del gel di una pianta che è stata riscoperta negli ultimi anni per le sue enormi proprietà benefiche. Parliamo dell’aloe, una pianta grassa originaria dell’Africa centrale, che cresce anche spontaneamente in tutto il bacino del Mediterraneo ma anche in India, USA e Messico. È ormai riconosciuto scientificamente che il lattice prodotto da tale pianta possiede proprietà fitoterapiche.

In particolare, può essere usato come antibatterico, antifungino e per curare ferite, herpes e migliorare la circolazione sanguigna. Tutte queste proprietà danno ottimi risultati anche sulla cute del capo e sui capelli. Per utilizzare il gel di aloe al posto dello shampoo non ci serve altro che estrarlo dall’interno della foglia della pianta.

Ne basteranno 2 cucchiaini cui mescoleremo 2 di acqua con l’aggiunta di qualche goccia di olio essenziale di mandorla (opzionale). A questo punto useremo il composto come un vero shampoo, con la differenza che lo lasceremo in posa fino a che apparirà indurito. A quel punto risciacqueremo abbondantemente i capelli per ottenere immediatamente effetti benefici visibili. Essendo un rimedio naturale, è bene testare eventuali effetti collaterali su una piccola parte di cute.

