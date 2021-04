Il paracetamolo è fra i farmaci più utilizzati per ridurre febbre e dolori. Lo si conosce per lo più come Tachipirina. Ma ha anche altri nomi commerciali. Tutti ne hanno una scatola in casa. Ma in pochi sanno che non rimette in sesto solo chi ha l’influenza. Sembra incredibile ma basta una compressa di paracetamolo per far tornare come nuovo questo elettrodomestico. Ecco di cosa si tratta.

Togliere il nero e le macchie di bruciato dal ferro da stiro coi rimedi della nonna

Spesso si trascura la pulizia del ferro da stiro. Eppure è davvero importante: una piastra sporca può lasciare macchie ostinate sui vestiti. Il sale grosso, il bicarbonato o il limone sono efficaci per una pulizia ordinaria. In questo modo, si eliminano il calcare e lo sporco più comune.

Esiste, però, un caso in cui questi semplici rimedi non bastano: quando la piastra è annerita, bruciata o appiccicosa. Si tratta di macchie così ostinate che in molti pensano di dover sostituire l’intero ferro da stiro. Ma non è necessario: grazie ai rimedi della nonna, è possibile correre ai ripari.

Innanzitutto, si può provare il metodo della candela. Consiste nel far colare della cera sciolta sulla piastra del detersivo (qui le istruzioni dettagliate). Questo trucchetto ha il merito di lucidare la piastra, oltre a rimuovere lo sporco. Ma se neanche la cera dovesse rimettere in sesto il ferro da stiro? Niente panico: sembra incredibile ma basta una compressa di paracetamolo per far tornare come nuovo questo elettrodomestico.

Come pulire la piastra grazie al paracetamolo

Per le macchie di bruciato più ostinate, può valer la pena tentare il trucco del paracetamolo. Ecco come procedere:

a) scaldare il ferro da stiro alla massima temperatura;

b) afferrare una compressa di paracetamolo con un paio di pinzette;

c) strofinare la compressa sulla macchia, facendo ben attenzione a non scottarsi;

d) rimuovere man mano i residui di sporco con un panno, sempre prestando la massima attenzione;

e) una volta rimossa la macchia, erogare il getto di vapore per qualche minuto.

Il ferro da stiro sarà pulito e lucido, come nuovo!