Quando dobbiamo pulire pentole e padelle il tempo non ci passa più. Per i piatti la questione è diversa dato che sono spesso molto più facili da lavare. Pentole e padelle richiedono altri tempi e altro impegno e spesso rischiamo anche di graffiarci le mani. Nessun problema perché c’è una grandiosa soluzione a tutto ciò. Sembra incredibile ma basta una bottiglia di plastica per lavare benissimo piatti e pentole.

Il riutilizzo della bottiglia di plastica

Troppo spesso ci lasciamo assuefare da una pessima abitudine. Non appena finiamo di bere una bottiglia di plastica la gettiamo immancabilmente nella spazzatura. Oltre al dramma ecologico che ne deriva, commettiamo anche un peccato contro noi stessi e contro il nostro portafoglio. Sui riutilizzi delle bottiglie di plastica usate ci sono mille idee. Noi di ProiezionidiBorsa ne abbiamo definite alcune, che possono addirittura aiutarci e dimagrire e tornare in forma.

La cosa sorprendente delle bottiglie di plastica è la loro versatilità: possiamo davvero usarle in mille modi diversi. Infatti, sembra incredibile ma basta una bottiglia di plastica per lavare benissimo piatti e pentole. In questo modo, creeremo una grande protezione contro le spugne metalliche. Per capirci, quelle rotonde e formate da fili di alluminio che ci servono a disincrostare pentole e padelle.

La procedura

Per rendere una bottiglia di plastica una efficace protezione contro i graffi causati da questo genere di spugne dobbiamo tagliare il collo della bottiglia. Per capire a che livello della bottiglia dobbiamo operare questo taglio pensiamo alla grandezza e alla lunghezza della nostra mano.

A questo punto, dobbiamo prendere un filo di spago e legare la spugna metallica all’estremità del collo della bottiglia. Dall’altra parte avremo sempre le due estremità del filo di spago che possiamo incollare a una normale pallina.

La prossima volta che andremo a usare questa spugna dovremo soltanto tener ferma la pallina interna. Infatti, avremo la protezione della bottiglia di plastica contro la spugna metallica. Sembra incredibile ma basta una bottiglia di plastica per lavare benissimo piatti e pentole.