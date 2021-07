Uno dei capi più di tendenza dell’estate sono sicuramente gli shorts o pantaloncini. Un capo comodo e versatile perfetto per essere indossato da tutti: giovani e meno giovani.

Sarà sufficiente scegliere un modello capace di far sentire a proprio agio chi lo indossa. Quando si decide di acquistare un paio di pantaloncini sarà importante non farsi guidare dall’impulso.

Infatti, è un capo che va scelto senza commettere errori tenendo conto della propria fisicità, oltre che del proprio stile. Ecco perché sembra incredibile ma basta questo capo versatile per essere sempre alla moda in estate.

Pantaloncini e corporatura

Nel caso di fisicità molto sottile, i cosiddetti rettangoli, si consiglia di scegliere pantaloncini che abbiano volumi che siano capaci di riequilibrare la figura. Perfetti anche gli shorts di jeans e non con risvoltino sul bordo.

Chi, al contrario, ha fianchi pronunciati potrà prediligere tessuti morbidi che non segnano e non rischiano di appesantire la figura.

I fisici a mela, invece, dovranno prediligere gli shorts a vita media o bassa. Da evitare i modelli a vita alta che potrebbero mettere in risalto la pancia. Se proprio si preferisce la vita alta meglio optare per quelli con stampe.

Chi fa dell’altezza un punto di forza, poi, potrà scegliere diversi tipi di pantaloncini, perfetti anche i bermuda.

Al contrario, per chi non è molto alta potrà preferire pantaloncini abbastanza corti che, per effetto visivo, allungheranno le gambe.

Meglio, però, evitare i modelli troppo corti che sono perfetti solo per la spiaggia.

Infine, chi teme di non poter indossare questo capo per via delle cosce formose sarà felice di sapere che basterà scegliere modelli con gamba morbida.

Chi non si sente a suo agio ad indossare i pantaloncini potrà provare a farlo indossando una t-shirt e una camicia legata in vita.

Per mettere in risalto il punto vita sarà ottimo optare per una maglietta corta o una camicia legata più in alto rispetto ai fianchi.

Invece, per mettere in risalto le spalle si potrà optare per i pantaloncini abbinati a una camicia che le lascia scoperte.

Per tutti coloro che prediligono uno stile casual sarà perfetto indossarli con una maglietta, meglio ampia, da sistemare nei pantaloncini.

Per quanto riguarda le calzature, sono perfette un paio di sneakers, espadrillas o sandali.

Sopra alle spalle, poi, sarà ottimo indossare un blazer per le serate più fresche.

