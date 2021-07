Ci sono alcune paure che sembrano molto più comuni di altre. Infatti, in tanti hanno paura del buio. E quando sentiamo questa fobia, nessuno di noi rimane sconvolto. Tanti altri, invece, hanno paura degli insetti. Anche questo terrore è abbastanza noto alla maggior parte delle persone e viene compreso piuttosto facilmente. E poi ci sono altre fobie o altri aspetti della vita che ci mettono in ansia e che non riescono a farci vivere tranquillamente le cose. Oggi vogliamo parlare di una in particolare che potrebbe riguardare anche noi.

Sembra incredibile ma basta questo banalissimo gesto per superare una paura davvero comunissima

Molti hanno il terrore di una cosa che sembra essere così banale eppure così spaventosa agli occhi di tanti. Stiamo parlando degli aghi. Infatti, diverse persone, quando si trovano a fare delle analisi o un’iniezione, iniziano a sudare freddo. Nulla di sconvolgente, visto che siamo abituati a vedere gente nervosa di fronte alle sale d’ospedale dove avverrà un prelievo o un vaccino. Ma, invece di star male e iniziare a sentire il panico, potremmo mettere in atto una piccola strategia che ci permetterà di non avere più paura di questo evento. Ecco, quindi, cosa dobbiamo fare nell’esattezza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per non avere più paura degli aghi, dovremo semplicemente tossire e tutta l’ansia sparirà

Sembra davvero assurdo, ma basterà tossire per smettere di avere paura dell’ago che si sta avvicinando alla nostra pelle. Infatti, nonostante possa sembrare banale, un’azione del genere può davvero aiutarci. Tossendo, il nostro cervello si distrarrà, non facendoci pensare all’ago e noi vivremo il prelievo, il vaccino o l’iniezione in totale serenità.

Perciò, sembra incredibile ma basta questo banalissimo gesto per superare una paura davvero comunissima! Da oggi potremo fare le analisi in totale tranquillità e senza essere spaventati da un oggetto piccolo come l’ago. Sicuramente, questo ci farà stare molto meglio!

Approfondimento

Paura degli insetti? Ecco cosa fare per non rovinarsi le vacanze