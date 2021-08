Quello ai polmoni è un tipo di tumore che colpisce migliaia di persone all’anno. Secondo l’AIRC (Associazione Italiana Ricerca Cancro), un uomo su 10 e una donna su 35 possono sviluppare un tumore al polmone. Inoltre, il tumore al polmone è una delle prime cause di morte nei Paesi industrializzati.

Un caso significativo nella cura di questo particolare tipo di tumore arriva dall’Inghilterra. Sembra incredibile ma assumere regolarmente quest’olio naturale potrebbe aiutare a dimezzare il cancro ai polmoni. Un paziente affetto da un tumore al polmone ha deciso autonomamente di assumere olio a base di CBD (olio di cannabis) per un mese. Il paziente ha poi scoperto che il tumore al polmone si era dimezzato di dimensioni e il suo avanzamento era bloccato.

Una scoperta incredibile che potrebbe dare una svolta significativa nella ricerca sulla cura di questo tumore particolarmente aggressivo. I risultati del paziente in questione sono stati notati dai medici che avevano in cura il paziente stesso e pubblicati in un resoconto su una rivista scientifica.

I dati presenti nel report indicano che l’assunzione di quest’olio per un mese può avere apportato significativi benefici nella riduzione del tumore del paziente in questione. Tutto questo in assenza di cambiamenti significativi dello stile di vita o dell’alimentazione.

Olio di canapa (o di cannabis): che cos’è?

L’olio di canapa, o olio di cannabis (anche conosciuto come CBD) è un estratto ricavato dalla pianta di cannabis. È estratto dalla pianta per le sue numerose proprietà. Quest’olio è infatti ricchissimo di vitamine, minerali e acidi grassi essenziali.

L’olio di canapa è un tipo specifico di olio ricavato dalla pianta di cannabis che ha un basso contenuto di THC. Dunque, è un tipo di olio che può essere utilizzato e commercializzato legalmente.

La cannabis a scopo terapeutico

È già da diversi anni che la cannabis è utilizzata a scopo terapeutico in tutto il mondo. Si utilizza per combattere diversi sintomi dei tumori come nausea, vomito, ma anche per ridurre l’insonnia e l’ansia. In Italia, l’Istituto Europeo di Oncologia ha iniziato ad affiancare alle terapie tradizionali la cannabis come ulteriore aiuto per i pazienti.

Sempre più ricercatori stanno studiando gli effetti benefici di questa pianta in numerose situazioni. Grazie a questi studi, negli Stati Uniti si sta già utilizzando la cannabis a scopo terapeutico per la cura di tante patologie come AIDS, sclerosi multipla, e persino il morbo di Alzheimer.

