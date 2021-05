Tutti i giorni molte casalinghe e molti anziani commettono imprudenze incredibili quando si trovano all’interno della loro casa e rischiano seri incidenti domestici. Proviamo a pensare se non abbiamo mai acceso un interruttore in cucina con le mani bagnate.

Sembra incredibile ma anche le persone più attente e prudenti commettono in cucina queste azioni pericolose. Ecco le precauzioni da prendere, anche a livello di impianto, che possono essere d’aiuto nella prevenzione degli infortuni, con l’aiuto degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Il corto circuito è sempre in agguato

Sembra incredibile ma queste azioni pericolose in cucina le commettono sempre anche le persone più attente e timorose. Anche dando per scontato che un impianto domestico è stato eseguito a norma di legge, è importante rispettare certi modi d’uso e di manutenzione della cucina.

Bisogna verificare periodicamente che lo stato delle spine e dei cavi degli elettrodomestici. Non carichiamo una presa di multiple che surriscaldano, con il rischio di cortocircuito. Anche le prese a “ciabatta” non si usano con un grappolo di multiple.

Soprattutto i cavi della cucina si logorano e rischiano contatti per il grasso esistente nell’ambiente, per il rischio di venire a contatto con zone calde come i fornelli. Ma anche per la piegatura eccessiva del filo mal riposto. Che si taglia facendo un corto circuito.

Ogni grande elettrodomestico deve avere la sua presa collegata a un interruttore differenziale. E le prese non devono essere poste accanto o peggio sotto l’attacco della lavastoviglie. Bisogna fare molta attenzione nella pulizia di certi piccoli elettrodomestici, non deve entrare acqua nel motore.

In alcuni casi la manutenzione dello spremiagrumi può porre questo problema. Verifichiamo le luci della cappa e del forno e cambiamo gli attacchi prima che siano cotti. In tal caso la ghiera di plastica può ridursi in briciole e la lampadina corre il rischio di finire in pentola.