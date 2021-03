Sembra incredibile ma anche i cani possono imbrogliarci per interesse

Ebbene sì, anche l’amico più fedele dell’uomo è in grado di manipolarci se può guadagnarci qualcosa. È la ricerca a dimostrarlo. Magari lo abbiamo sempre sospettato, dopotutto quegli occhi dolci sono in grado di farci fare qualunque cosa. Quindi sembra incredibile ma è così, anche i cani possono imbrogliarci per interesse.

L’ipotesi

Tutto è partito da Marianne Heberlein, ricercatrice all’Università di Zurigo In Svizzera. Aveva notato come il proprio cane fosse in grado di imbrogliare l’altro. Per ottenere la sua cuccia preferita infatti, faceva finta che ci fosse qualcosa di interessante fuori. Non appena all’amico si alzava per andare a vedere…chi va a Roma perde poltrona!

Così la dottoressa Heberlein ha deciso di fare uno studio per capire di cosa sono capaci i cani per ottenere ciò che vogliono.

La ricerca

Per provare questa ipotesi, i ricercatori hanno messo diversi cani in coppia con due partner. Uno di questi era molto generoso con i manicaretti e l’altro era molto egoista. Dopo avere imparato quale caratteristica corrispondeva a quale partner, i cani hanno cominciato la prova. Il loro compito era guidare ogni partner a una di tre scatole. Una conteneva una salsiccia, una un biscotto secco e una era vuota. I cani, hanno capito che il partner egoista avrebbe mangiato ciò che c’era nella scatola scelta. Il partner generoso invece avrebbe dato il contenuto della scatola a loro. Così in brevissimo tempo i cani hanno imparato a condurre il partner generoso alla scatola con la salsiccia e il partner egoista alla scatola vuota.

I risultati

I ricercatori sono rimasti estremamente sorpresi della velocità con cui i cani hanno adattato il loro comportamento alla situazione. Il comportamento stesso poi suggerisce una comprensione profonda di ciò che guida le nostre scelte e di ciò che facciamo. Questo infatti schiude sempre di più la porta verso la comprensione dei nostri cani. Loro infatti hanno dimostrato di possedere alcune capacità molto più di alcuni primati.

In conclusione quindi: sì, sembra incredibile, ma anche i cani possono imbrogliarci per interesse.

