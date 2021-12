La rubrica sull’oroscopo è sempre stata una delle più attese, perché spinti dalla curiosità di sapere tutto circa il nostro futuro. Ci domandiamo spesso cosa le stelle abbiano in serbo per noi. Leggiamo riviste, ascoltiamo in radio e in TV i personaggi che ne parlano, soprattutto l’ultimo giorno dell’anno per scoprire se l’anno nuovo sarà migliore di quello che ci sta salutando.

A tal proposito, è prevista una valanga di soldi e fortuna sul lavoro nel 2022 per questo segno zodiacale che ha sofferto molto. L’oroscopo ci spiega proprio tutto, dall’amore all’ambito professionale e tante altre cose. Per esempio, per Natale avremo un paio di corna come regalo se il nostro partner è di questi segni considerati come i più infedeli.

Ma non è finita qui, perché l’oroscopo è legato non soltanto a noi esseri umani ma anche ai nostri amici a quattro zampe. Sembra incredibile ma anche i cani hanno un segno zodiacale e non coincide con la data di nascita. Noi, infatti, conosciamo il nostro segno per il giorno e il mese di nascita. Nel caso dei nostri amici pelosi non è così.

Ogni razza ha un proprio segno zodiacale

Come sappiamo, ogni cane è diverso perché diverse sono le peculiarità date principalmente dalla razza. Segni zodiacali e razza vanno di pari passo, e l’abbiamo visto per le razze di cani e gatti perfette in base al nostro segno zodiacale.

Ritornando a noi, vediamo, in base alle peculiarità caratteriali delle razze più comuni, di che pasta sono fatti i nostri amici.

Ariete: le caratteristiche sono l’energia, l’impulsività, il coraggio e l’indisciplina per cui possono essere il Dalmata e il Jack Russel.

Toro: le caratteristiche sono la pazienza, la calma e la tenacia per cui possono essere il Carlino e il Beagle.

Gemelli: le caratteristiche sono l’abilità comunicativa, l’intelligenza e la furbizia. Possono essere il Border Collie e il Labrador Retriever.

Cancro: le caratteristiche sono la ricerca del romanticismo e l’amore verso il prossimo. Per cui possono essere il Barboncino e l’Alano.

Leone: le caratteristiche sono la forza, l’intraprendenza, lo spirito avventuriero, per cui possono essere il Pitbull e il Pastore Tedesco.

Vergine: le caratteristiche sono la precisione, l’ordine e la passionalità. E possono essere il Bassotto e il Bearded.

Bilancia: le caratteristiche sono la ricerca dell’equilibrio e l’amore verso tutto, per cui possono essere il Bovaro del Bernese e il Levriero Afgano.

Scorpione: le caratteristiche sono velata sensibilità, forza e determinazione. Per cui possono essere il Chihuahua e l’American Staffordshire.

Sagittario: le caratteristiche sono l’altruismo, l’estroversione e l’inventiva, e possono essere il Cavalier King e il Pastore Maremmano.

Capricorno: le caratteristiche sono la riflessione, la prudenza e la tenacia; e possono essere l’Akita Inu e lo Yorkshire.

Acquario: le caratteristiche sono la determinazione, lo spirito ribelle e la creatività. Possono essere il Corso e il Bull Terrier.

Pesci: le caratteristiche sono il romanticismo, la sensibilità, e la genialità per cui possono essere il Golden Retriever e lo Spitz.