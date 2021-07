Dopo l’annuncio che si apriranno a cifre sbalorditive i viaggi sulla luna per i non astronauti professionisti ecco un’altra bella notizia per gli appassionati di avventura estrema. Sembra incredibile ma adesso sarà possibile visitare il Titanic in fondo al mare con un piccolo ma significativo problema: il prezzo del viaggio. Intanto prima di entrare nei particolari vediamo di fare chiarezza e ricordare la storia di questo colosso che giace in fondo all’Oceano.

Scoperto dopo 12 anni di ricerche

Quello che è stato il naufragio più famoso della storia è costato addirittura 12 anni di ricerche alle equipe di specialisti che si erano messi alla caccia. Le operazioni iniziarono infatti nel 1973 ma le prime scoperte del relitto affondato nel 1912 risalgono al 1985.

Adesso la più famosa delle società impegnate nella ricerca e il ritrovamento di navi affondate negli oceani mette a disposizione di tutti un tour del transatlantico. Un’ esperienza davvero unica nel suo genere che però ha un costo davvero proibitivo: 150.000 dollari americani.

Sembra incredibile ma adesso sarà possibile visitare il Titanic in fondo al mare

Stando a quanto dichiarato dai responsabili di OceanGate Expeditions i viaggi però saranno circoscritti e limitati a un numero ristretto di fortunati. Il tour che darà la possibilità anche di fotografare e riprendere tutto quanto riguarda l’immersione durerà circa 7 ore. Un tempo che sembra lunghissimo perché dobbiamo considerare che allo stato attuale i relitti del Titanic sono sparpagliati per un’area di 40 km². Nel caso in cui volessimo prenotare una visita basterà semplicemente entrare sul sito e aderire alla visita.

Ricordiamo che data la lunga giacenza in fondo all’oceano e il costante moto erosivo delle acque non rimane moltissimo di quella che era considerata la nave da crociera più lussuosa dell’epoca. A scanso di equivoci la direzione commerciale di OceanGate ha specificato che non saranno visibili teschi, scheletri e altri resti umani ormai dissolti o dispersi.

