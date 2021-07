Chi non ha mai desiderato di vivere come un re o una regina per un giorno? Da poco più di un mese questo è possibile presso Le Grand Contrôle, nell’Airelles Château de Versailles, l’esclusivo hotel situato all’interno della reggia.

Si tratta del primo e solo hotel all’interno di una reggia storica, un luogo pieno di lusso e intriso di storia, e continuando a leggere vedremo com’è.

Sembra incredibile ma adesso possiamo dormire nella reggia del Re Sole a Versailles

In questo sfarzoso hotel, nella reggia più bella e appariscente del mondo, è possibile soggiornare per la “modica” cifra di circa 1.700 euro a notte. Ovviamente, l’hotel non occupa una parte delle 2.300 stanze del palazzo reale, ma è situato in una delle strutture adiacenti.

L’hotel è composto da stanze arredate con gli accessori e i mobili dell’epoca, ovviamente con delle aggiunte moderne per fornire ai suoi ospiti ogni confort. Prenotando una stanza in questo lussuosissimo albergo, gli ospiti potranno visitare anche la reggia di Versailles, e vivere esperienze esclusive non offerte ai visitatori “giornalieri”.

Così facendo, sarà come fare un tuffo nella gloria del passato e vivere l’emozione di sentirsi come un regnante.

Le Grand Contrôle

Per cui, anche se sembra incredibile adesso possiamo dormire nella reggia del Re Sole a Versailles, ma vediamo che cosa offre.

In primo luogo, ci sono 14 stanze arredate nel rispetto della moda del tempo di Re Sole, affacciate sulla splendida Orangerie di Versailles. Non mancano elementi moderni come una spa privata, ad uso esclusivo degli ospiti dell’hotel, e un ristorante stellato.

In più, agli ospiti non si offre solamente un soggiorno nel lusso, ma una vera e propria esperienza regale con cui rivivere lo sfarzo dell’epoca. Per questo motivo, per tutti gli amanti della storia francese e del lusso del periodo, questo hotel è un sogno che si avvera.