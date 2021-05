La cura dei capelli è un’abitudine che accomuna molte persone. C’è chi va dal parrucchiere frequentemente e chi, con vari prodotti, riesce a rendere i capelli come desidera comodamente a casa. C’è anche chi ricorre alla maschere fai da te utilizzando ingredienti naturali che si trovano in cucina.

Purtroppo, però, non sempre giungiamo al risultato sperato. Durante la messa in piega capita che la chioma si elettrizzi o che diventi crespa, somigliando alla criniera di un leone. Oppure capita che dopo il passaggio della piastra i capelli gonfiano e tendono verso l’effetto crespo a causa dell’umidità.

Le cause dell’effetto crespo sono svariate. Cerchiamo in ogni modo di rimediare a questo problema, ma se non impariamo alcune accortezze semplici ma essenziali il problema persisterà.

Phon: nemico numero 1

Sembra incredibile ma abbiamo sempre sbagliato a lavare spesso i capelli ed è per questo che sono crespi. Proprio così, lavare spesso i capelli presuppone asciugarli spesso. L’utilizzo del phon con aria troppo calda secca il capello e lo rende sfibrato. Anche la piastra è un’arma a doppio taglio: rende i capelli lisci all’inizio e crespi subito dopo. Soprattutto se le temperature oscillano da caldo a freddo e viceversa. L’umidità, inoltre, è una grande nemica.

Shampoo non adatto

Sbagliamo a lavare spesso i capelli anche e soprattutto utilizzando lo shampoo sbagliato, non adatto al nostro tipo di capello. Chi ha i capelli grassi, per esempio, nonostante sia “costretto” a lavarli ogni giorno, dovrebbe evitare. Quanto meno ridurre i lavaggi quotidiani e aspettare qualche giorno. Oppure potrebbe optare per uno shampoo a secco.

Tintura e spray

Sembra incredibile ma abbiamo sempre sbagliato a lavare spesso i capelli ed è per questo che sono crespi. Fare la tintura, soprattutto quella fai da te, presuppone un lavaggio frequente dei capelli. Non solo per il lavaggio in sé e per sé ma proprio fare la tintura frequentemente è una delle principali cause dei capelli crespi. Usare spray come lacche e altri prodotti causa la comparsa della forfora, quindi siamo costretti a lavare spesso i capelli.

Lasciare i capelli ad asciugarsi da soli sotto il sole è pure controproducente poiché i raggi aumentano l’effetto crespo. Insomma consigliamo di non lavare ogni giorno i capelli o quanto meno evitare di usare il phon ad aria troppo calda. L’ideale sarebbe un phon a ioni.