Il soffritto è la base di ogni ricetta italiana, soprattutto della cucina mediterranea. Si tratta di una preparazione indispensabile se si vuole dare un tocco in più ai nostri piatti.

Farlo è davvero molto semplice. Basta far riscaldare l’olio ed aggiungere l’aglio, o la cipolla. Se pensiamo che possa andar bene per la ricetta che stiamo preparando, nessuno ci vieta di aggiungerli entrambi.

Oppure, come nel caso del classico ragù bolognese, a questi ingredienti vanno aggiunti il sedano e la carota.

E così via, si possono davvero fare altri mille esempi.

Eppure, sembra incredibile, ma abbiamo sempre sbagliato a fare il soffritto, senza sapere che è questo il procedimento corretto di alcuni chef.

Attenzione a cosa non fare

Partiamo col dire che non esiste soffritto se non vi è una piccola quantità di grasso. Di solito si utilizza l’olio, ma va anche bene il burro. C’è chi, ancor più audace, utilizza addirittura una combinazione di entrambi.

Assodato questo, per fare un ottimo soffritto il consiglio cardine è quello di non esagerare.

Tanto è vero che basterà una minima quantità di olio, da scaldare a fuoco dolce e per pochissimo tempo.

Infatti, se aumentiamo la quantità di olio e raggiungiamo temperature molto elevate, ciò che faremo sarà una bella frittura.

Se invece, manteniamo poco olio ed aumentiamo le temperature, procederemo con una rosolatura dei nostri ingredienti.

Basta una piccola disattenzione, quindi, per mandare all’aria tutta la nostra preparazione.

Comunque, quando si parla di soffritto, molti ancora si chiedono se faccia bene, o meno, alla salute. Cerchiamo di fare chiarezza.

Quindi il soffritto fa bene o male? La risposta è dipende.

Se si seguono i passaggi spiegati sopra e si sta attenti con le dosi di olio, non dobbiamo avere paura.

Eppure, esistono degli chef che si sono sbilanciati in maniera negativa in questo senso.

Secondo alcuni, infatti, non si dovrebbe mai preparare un soffritto con l’olio.

Questo perché cuocendolo, esso perderebbe tutte le sue proprietà nutritive, producendo sostanze nocive.

Quindi l’utilizzo ideale dell’olio sarebbe quello a crudo, da versare a filo nella fase finale della cottura.

Infatti, molti chef per creare una base saporita dei piatti, utilizzano il vino bianco, oppure un vino aromatizzato come il Vermouth.