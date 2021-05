In queste settimane, stiamo facendo grandi scorpacciate di frutta e di ortaggi appena raccolti. Magari sono il risultato di accurate colture, che mirano specificatamente ad avere il miglior cibo possibile in tavola.

Spesso lo Staff di ProiezionidiBorsa dà proprio utili consigli per cercare di portare al massimo la resa dell’orto. Ad esempio, in questo articolo parliamo di come coltivare senza usare alcun prodotto chimico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ed una volta che frutta e verdura sono raccolte, che fare? Qui si apre un mondo di ricette deliziose che possiamo esplorare. Attenzione però: alcune di queste ci possono sembrare il massimo della salubrità anche quando non lo sono. In particolare, sembra incredibile ma abbiamo sempre mangiato fragole e pomodori nel modo sbagliato.

Le grandi proprietà

Partiamo da una considerazione importante: in qualunque maniera si mangino, questi due alimenti faranno un gran bene alla salute. Le fragole vengono utilizzate spesso per depurare l’organismo dalle tossine, e sono molto rinfrescanti. Sono molto ricche di fibre, vitamine, ed altre sostanze estremamente salutari e perfette per chi vuole fare uno spuntino poco calorico.

I pomodori invece hanno delle forti proprietà antiossidanti, e possono aiutare a rendere più facile la digestione. Hanno inoltre effetti positivi contro le infiammazioni e problemi quali ipertensione e reumatismi.

Ecco dove sbagliamo

Pochi lo sanno, ma il modo in cui mangiamo questi due alimenti tende ad indebolire il loro effetto benefico. Partiamo dalle fragole: sarebbe meglio non tagliarle mai, o comunque farlo solamente nel momento esatto in cui le mangiamo. La ragione è presto detta: l’interno del frutto è quello che contiene la maggior parte delle sostanze benefiche, e se lasciato troppo a lungo a contatto con l’ambiente esterno perde un po’ delle sue proprietà.

Il pomodoro invece contiene un carotenoide detto licopene, che è utilissimo per rallentare l’invecchiamento e per i suoi effetti antiossidanti. Affinché il corpo lo assorba al meglio però è necessario che esso sia cotto, altrimenti sarà più difficile assimilarlo. Insomma, un buon sugo è meglio di un pomodoro in insalata.

Sembra incredibile ma abbiamo sempre mangiato fragole e pomodori nel modo sbagliato. Iniziamo a cambiare un po’ le abitudini ed i risultati arriveranno.