Il cane è da sempre il miglior amico dell’uomo. Le motivazioni che ci spingono a volerne uno sono infinite. Adottare un cane in famiglia significa imparare a vedere la quotidianità sotto un diverso punto di vista, assumere una nuova visione, guardare il mondo con gli occhi del nostro amato quadrupede.

Un cucciolo ha bisogno di attenzioni e di amore, in cambio è pronto a dare tutto sé stesso in una relazione che, anche secondo la scienza, risulta benefica per grandi e piccini.

Scegliere il più adatto

Negli ultimi anni le adozioni risultano essere aumentate in maniera esponenziale. Durante la pandemia di Covid 19 sono stati spesso gli amici a quattro zampe a portare conforto nelle nostre case. Anche chi non possedeva un cucciolo approfittava del tempo a disposizione per cliccare sul web le mirabolanti imprese dei cagnolini più famosi. Scegliere il nome giusto per il nostro cucciolo è fondamentale, si tratta di una faccenda più che seria. Se una cosa è certa, al giorno d’oggi, è che le star vanno pazze per i nomi stravaganti; ma esiste un metodo per scegliere il nome più adatto?

Gli esperti consigliano di evitare i nomi troppo lunghi, complessi, o che possano suonare simili a quelli di altri componenti della famiglia. Il nostro piccolo amico potrebbe confondersi e soffrire di una vera e propria “crisi d’identità”. I più prudenti sanno che scegliere un nome audace è rischioso, potrebbe creare imbarazzo se pronunciato in pubblico, quindi meglio evitare gli azzardi. Inoltre, è utile essere molto decisi, cambiare nome nel corso della vita del nostro animale potrebbe metterlo in ansia, minando la sua fiducia nei nostri confronti.

Sembra incredibile eppure questi sono i nomi di cuccioli tra le tendenze del 2021

Negli ultimi mesi è esplosa una vera nome-mania. I grandi classici risultano ormai obsoleti, superati, i nomi leggendari non esistono più. Nomi come Argo, Luna, Balto, sono entrati in disuso per far spazio ai vari Franco, Camilla, Matilda. Sembra incredibile eppure sono questi i nomi di cuccioli tra le tendenze del 2021. Chi non ha mai condiviso una foto di Tommaso Kovalski, il volpino di Pomerania di Giulia de Lellis? È impossibile non essersi emozionati davanti a un video del dolcissimo Piero di Elisabetta Canalis. Avere un cucciolo, oggigiorno, non sembra tanto diverso dall’avere un figlio. E se qualcuno si voltasse per strada pensando di essere stato chiamato? Ridiamoci su. È sempre bello far quattro risate, ancor di più insieme ad un amico a quattro zampe.