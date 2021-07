Le cause che determinano la caduta dei capelli possono essere di natura differente. In un articolo precedente abbiamo illustrato un esempio di 3 errori che favoriscono la caduta di capelli e indeboliscono il cuoio. In generale, le ragioni possono riguardare fattori ambientali come stress e prodotti aggressivi oppure interessano fattori di tipo genetico. A queste cause se ne aggiungono anche delle altre di natura alimentare che si possono prevenire prestando attenzione ad alcuni dettagli. Sembra incredibile eppure la perdita di capelli potrebbe dipendere da questa particolare abitudine quotidiana di tipo alimentare.

Perché cadono?

Una delle motivazioni alla base della caduta dei capelli può essere l’impiego di una dieta estremamente drastica e poco equilibrata. In circostanze simili si verifica quello che si definisce come “Telogen Effluvium”. Si tratta di un fenomeno caratterizzato da una improvvisa e abbondante perdita di capelli che supera la norma. Molto spesso un simile fenomeno è temporaneo e si distribuisce in maniera uniforme su tutto il cuoio. Esso dunque non descrive fenomeni come l’alopecia areata in cui la caduta si concentra in alcune aree del cuoio determinando le caratteristiche chiazze. Il Telogen Effluvium si presenta piuttosto come un diradamento diffuso della capigliatura che può essere la conseguenza di una dieta drastica e eccessiva.

Sembra incredibile eppure la perdita di capelli potrebbe dipendere da questa particolare abitudine quotidiana

La vita dei capelli segue un ciclo che prevede nutrimento e adeguata idratazione. Un recente review scientifica ha mostrato quanto sia determinante il ruolo che i micronutrienti come vitamine e sali minerali svolgono per la salute del capello. In quest’ottica sembra dunque comprensibile come una dieta drastica e fai-da-te possa arrecare effetti dannosi anche alla capigliatura. Con l’obiettivo di perdere velocemente peso, a volte alcuni trascurano gli effetti che una marcata restrizione possa causare all’organismo.

Difatti in una simile condizione non sono solo i capelli e risentirne. In un recente articolo abbiamo ad esempio mostrato cosa succede quando si eliminano i grassi dall’alimentazione. Seguendo le indicazioni di medici ed esperti di nutrizione, è possibile raggiungere il peso desiderato senza stressare né danneggiare l’organismo.

