Ora che la bella stagione fa capolino, ci si prepara alla prova costume e ci si rende conto di avere qualche chilo di troppo. L’ideale sarebbe restare in forma tutto l’anno. Purtroppo, la realtà è un’altra. Per 8 mesi si ha una vita di eccessi e poi, in estate, si ricorre a diete disperate.

Si ricorda la necessità fondamentale di rivolgersi sempre a dei professionisti del settore. Consultare il medico di famiglia è il primo passo da compiere. Rivolgersi ad un nutrizionista e ad un personal trainer è essenziale per sentirsi in mani sicure e sapienti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La strada tortuosa che ci porta a vivere in salute, tuttavia, parte dalla mente.

Sembra incredibile e stupefacente, eppure, è davvero possibile dimagrire anche di tanti chili senza una dieta ferrea e senza sacrifici.

Il deficit calorico

Per dimagrire bisogna creare un deficit calorico. L’energia che si consuma deve essere maggiore di quella che viene incamerata. Il corpo, così, andrà ad attingere nutrimento dalle riserve che si accumulano nel tessuto adiposo.

L’assunzione di calorie, quindi, non è un parametro universale. Va rapportato al fabbisogno di ciascun individuo.

In una dieta equilibrata, inoltre, devono comparire tutti i tipi di nutrienti.

Non è affatto facile avere un fisico perfetto e tonico.

Sembra incredibile e stupefacente, eppure, è davvero possibile dimagrire anche di tanti chili senza una dieta ferrea e senza sacrifici.

La forza della mente

Di solito le diete a cui ci si sottopone sono massacranti. Non ci si può permettere alcun calo di tensione. Bisogna essere rigidi e intransigenti. In questo modo, però, lo stress può aumentare in maniera vertiginosa. Molti possono mandare all’aria presto i buoni propositi.

Di sicuro è importante avere costanza e risolutezza. La forza della mente è fondamentale. Il discorso, però, va ampliato. Anche le emozioni devono entrare in campo. Partendo da una buona autostima, tutto sarà più semplice. Le persone che tengono a loro stesse difficilmente si lasceranno andare ad abboffate. L’equilibrio mentale si riflette su quello fisico.

Amare sé stessi consente a chiunque di dimagrire senza una dieta ferrea e senza sacrifici.