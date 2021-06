Lo smartphone è davvero un’invenzione utile e ci permette di fare molte cose oltre che telefonare. Ci sono molte funzioni che ignoriamo del nostro telefono anche perché è un vero concentrato di tecnologia e possibilità. Ebbene sembra incredibile e molti lo ignorano ma il nostro smartphone ha la possibilità di ascoltare quello che diciamo.

Uno strumento indispensabile

Difficile fare a meno dello smartphone nel mondo di oggi. Se in passato il telefono serviva soprattutto per telefonare oggi invece può fare molto di più. E’ uno strumento molto versatile nelle mani di chi conosce tutte le sue potenzialità.

Attraverso le applicazioni si può accedere a diverse realtà. Si può controllare il proprio conto in banca ed eseguire operazioni bancarie a distanza. Quest’anno abbiamo scoperto l’app che ci informa sullo stato delle nostre vaccinazioni anti Covid 19.

Molto utilizzato lo smartphone per i social che ci mettono in contatto con amici e conoscenti di tutto il mondo. Il telefono è diventato uno strumento inseparabile della nostra vita.

Facilitare la vita

Lo scopo principale dei costruttori degli smartphone è quello di rendere questo strumento sempre più malleabile ed adatto alle nostre esigenze. Una specie di segretaria personale a cui chiedere per trovare soluzioni spicciole. Così si vede anche in alcune pubblicità in cui si chiede agli assistenti virtuali alcune informazioni sul tempo, o sugli orari.

Gli assistenti virtuali come Siri, Alexa o Google Assistant ci permettono di chiedere cose e risolvere problemi. In genere chi li usa autorizza a questi assistenti digitali di accedere all’uso del microfono e ascoltare quello che si dice. Cosa logica altrimenti non si saprebbe cosa rispondere.

Non che questi assistenti virtuali siano delle persone, ma macchine che si muovono secondo sofisticati algoritmi. Questi registrano le nostre parole attraverso il microfono del nostro smartphone. Questo dovrebbe essere in teoria aperto altrimenti non potrebbe ascoltare la famosa frase d’inizio Ok Google, Hei Siri ecc. Certo bisogna aggiungere che se a volte possono registrare quello che si dice, il tutto resta all’interno dell’uso della Legge della Privacy.

Ecco un modo alternativo e simpatico per riporre il nostro telefono.