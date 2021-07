Lo starnuto è un atto istintivo, si tratta di un riflesso che si manifesta con l’espulsione di una massa d’aria attraverso il naso e la bocca. Sembra incredibile cosa fa il cuore quando si starnutisce, potrebbe fermarsi per un istante? Molte persone sono convinte che quando si fa uno starnuto il cuore si ferma. Ebbene, sfatiamo questo mito in quanto il cuore non si ferma, ma può cambiare brevemente il ritmo cardiaco. Esaminiamo cosa succede effettivamente al cuore quando una persona starnutisce. Inoltre, esploreremo anche le cause degli starnuti e quando è importante l’igiene.

Precisiamo che è una buona norma controllare la pressione arteriosa, ci sono due misurazioni da fare per prevenire problemi cardiaci e ictus.

L’Università dell’Arkansas per le scienze mediche, ha chiarito che il cuore di una persona non si ferma quando si starnutisce.

In effetti, quando una persona starnutisce, produce un cambiamento di pressione nel petto e un cambiamento del flusso sanguigno al cuore. Questi cambiamenti improvvisi non fanno fermare il cuore ma possono influenzare la frequenza cardiaca. Quest’effetto dura poco e subito la frequenza cardiaca ritorna alla normalità.

Ma perché si starnutisce? Lo starnuto è uno dei modi per rimuovere sostanze e corpi estranei nel tratto respiratorio. Il tratto respiratorio comprende: gola, naso e polmoni.

Lo starnuto è una reazione istantanea, ad esempio si può verificare quando una persona inala qualcosa che irrita il tratto respiratorio. Alcuni fattori scatenanti sono la polvere, il polline e le spezie.

Poi, ci sono altre cause legate al raffreddore, la rinite allergica e all’influenza.

Per una corretta igiene, quando si starnutisce bisogna coprire naso e bocca con un fazzoletto. Poi, gettare il fazzoletto nella spazzatura e non lasciarlo in giro. Infine, se non si dispone di un fazzoletto, starnutire nell’incavo del gomito o nelle mani.

Inoltre, bisogna lavarsi le mani immediatamente dopo aver tossito, soffiato il naso o starnutito.

