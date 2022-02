Sembra impossibile sciare in queste 3 località economiche, eppure potremmo fare invidia a tutti ed ecco dove e quando

Molti appassionati di sci sono alla ricerca costante di nuove mete. L’emozione di sciare, d’altronde, non è data solo dalla qualità della pista in cui ci troviamo. Forse, al contrario, sciare in un luogo poco consueto potrebbe renderci felici. Ci può far sentire dei viaggiatori e potremmo raccontarlo a lungo come un’esperienza diversa.

Non a caso sono in molti, soprattutto tra i nomadi digitali, a trascorrere l’inverno a Bansko, in Bulgaria. Ma oggi parleremo di altre mete. Sono economiche, specie se abbiamo la fortuna di essere in zona. Inoltre, sono insospettabili perché in pochi direbbero ci si possa sciare. Infatti, sembra impossibile sciare in queste 3 località economiche.

Dagli Appennini alle Ande

Non esistono confini per i curiosi. Così, potremmo stupire i nostri amici andando a sciare nella località di Oukaïmeden, in Marocco. Situata a circa 75 km da Casablanca, questa stazione sciistica si trova arroccata sui monti dell’Atlante ad un’altitudine che supera tranquillamente i 2.000 metri. Ci sono circa 20 km di piste da sci, e si contano ben 5 piste nere. La stagione sciistica peraltro arriva fino ad aprile, normalmente. Gli alberghi e gli skipass sono adatti a tutte le tasche. Con poche centinaia di euro potremmo vivere un’esperienza unica. Inoltre il grande freddo a quelle altitudini garantisce nevicate addirittura fino ad aprile.

A proposito di Mediterraneo, pochi conoscono gli impianti sciistici nel bel mezzo di Cipro. Anche questa meta viene normalmente ritenuta una località assolata e calda. In inverno potremmo arrivare con un volo economico a poche decine di euro. Eppure, gli sbalzi termici sono impressionanti sono nell’isola. Così, potremmo sciare guardando il mare. Questo è possibile presso il Monte Olimpo ed il comprensorio di Troos. A dire il vero, la grandezza del comprensorio è ridotta e la stagione è limitata. Il periodo andrebbe da metà gennaio ai primi giorni di marzo. Gli impianti di risalita sono solamente 4. Potrebbe però essere un’esperienza indimenticabile per chi deve muovere i primi passi sullo sci. Invece ci sorprenderà conoscere l’estensione dell’ultima località.

Sembra impossibile sciare in queste 3 località economiche, eppure potremmo fare invidia a tutti ed ecco dove e quando

Sorprende saperlo, ma in Libano ci sono più di 300 km di piste attrezzate. Questo è possibile grazie a montagne che raggiungono quasi i 3.000 metri e che sorgono a pochi chilometri dal mar Mediterraneo. Nel comprensorio di Mzaar Kfardebian, ad esempio, sono disponibili ben 80 km di piste. Queste sono distribuite in 19 impianti di risalita che si arrampicano sul Monte Libano. Ci sono pendenze per tutti i livelli e potremo dire di avere fatto un’esperienza unica. I costi sono certamente moderati, visto il potere d’acquisto dell’euro. Inoltre, la stagione dura tranquillamente fino a marzo.

Per gli appassionati sciatori che vorranno rimanere in Italia, è bene ricordare dei nuovi obblighi presenti dal primo gennaio sulle piste. Tra questi, l’uso obbligatorio del casco, la presenza degli alcol test e la necessità di essere assicurati per danni a terzi.