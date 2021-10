Come per le persone, anche la convivenza tra animali a volte può causare alcuni problemi. Allo stesso tempo, la convivenza tra animali di specie diverse non è detto che sia impossibile. Il vecchio adagio ci ricorda sempre che cani e gatti hanno difficoltà a vivere insieme. Sembra proprio che non riescano ad andare d’accordo, che litighino sempre.

In realtà, con alcuni accorgimenti noi umani possiamo promuovere e creare un’atmosfera pacata e serena in casa per questi animali. Innanzitutto, notiamo subito che il carattere dei due animali è molto diverso. I gatti in genere sono schivi, riservati, solitari. I cani invece, tutto il contrario. Espansivi, affettuosi, presenti. Equilibrare queste caratteristiche non è sicuramente cosa semplice, ma con un po’ di impegno e di buona volontà ci possiamo riuscire. Infatti, sembra impossibile ma si può far convivere cani e gatti nella stessa casa

Una questione di abitudini e di regole

La prima valutazione che dovremmo fare riguarda l’età del cane e del gatto. Se li prendiamo entrambi cuccioli avremo moltissime possibilità in più di vedere nascere un’amicizia tra i due. Soprattutto, il cane piccolo riuscirà a capire il carattere anche dispettoso del gatto, vedendo i suoi dispetti come dei semplici giochi.

Se notiamo che il nostro gatto graffia il nostro cane dobbiamo cercare di sgridarlo subito e dividere gli animali. Anche da cuccioli questi animali capiscono bene cosa è giusto fare e cosa no. L’educazione dobbiamo darla noi. D’altra parte, quando arriva l’ora dei pasti cerchiamo di essere sincronizzati. Non diamo l’impressione di dare da mangiare prima all’uno e poi all’altro, sarebbe per loro un colpo basso all’autostima.

Mentre crescono insieme cerchiamo di fare attenzione ai loro comportamenti. Infatti, se ci rendiamo conto che si rincorrono e si inseguono troppo spesso, chiediamo consigli al nostro veterinario di fiducia. In alternativa, cerchiamo di calmare le situazioni più difficili dividendo i due in stanze diverse per almeno un’ora. L’importante è creare degli spazi sicuri sia per l’uno sia per l’altro.

Se abbiamo un appartamento piccolo, dovremmo evitare di scegliere queste razze di cane in quanto con il gatto sarebbe un inferno. In particolare, così come per le persone, a volte questi animali hanno bisogno di stare o da soli o lontani l’uno dall’altro. Ed è sempre una questione di superficie e di spazi.

