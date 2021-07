A molti di noi piace avere delle piccole luci in giro per la casa. E i più tradizionalisti amano riempire le stanze di candele che possano emanare calore e tranquillità. In tanti, tra l’altro, comprano sempre quelle profumate, per cambiare anche aria all’ambiente e riuscire a diffondere un aroma piacevole e rilassante. Insomma, questo tipo di oggetto è davvero molto comune nelle case. Addirittura, moltissimi mostrano una vera e propria passione per le candele!

Sembra impossibile ma questa pasta che mangiamo praticamente tutti può salvarci dalle scottature

Dunque, abbiamo già sottolineato quanto questi tipi di oggetti siano comuni in un appartamento. Ci capita spesso di andare da un amico o da un familiare e trovare almeno un paio di candele in giro per la casa. E possono essere di vario tipo, colore, forma o dimensione. Ma c’è una cosa che le accomuna tutte: lo stoppino. Il piccolo filo nero tramite cui accendiamo la nostra candela è un elemento fondamentale. Ma, dopo qualche tempo, inizia a deteriorarsi, diventando sempre più piccolo. E, soprattutto, difficile da raggiungere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come fare quando lo stoppino diventa troppo piccolo e noi rischiamo di bruciarci per accenderlo

Quando le dimensioni dello stoppino diminuiscono, è davvero facile bruciarsi. Infatti, corriamo il rischio ogni volta che avviciniamo l’accendino. Questa è una situazione talmente comune che forse non ci facciamo neanche più caso, ma è totalmente evitabile. Infatti, per non correre il rischio di scottarsi, basterà usare uno spaghetto. Perché non tutti lo sanno e sembra impossibile, ma questa pasta che mangiamo praticamente tutti può salvarci dalle scottature! Basterà, infatti, accendere la parte superiore dello spaghetto ancora crudo con il nostro accendino. La pasta, grazie alla sua lunghezza tipica, raggiungerà facilmente lo stoppino, permettendoci di accendere la nostra candela senza correre inutili pericoli. Ovviamente, facciamo attenzione anche a quando bruciamo la parte superiore dello spaghetto. Questo consiglio dei nonni potrebbe davvero tornarci utile in diverse situazioni!

Approfondimento

Non si dovrebbero mai buttare le scatole della pasta, ecco come possiamo riutilizzarle