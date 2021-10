Uno dei segreti per avere un aspetto curato e attraente è non tralasciare le unghie. È molto importante curare questo dettaglio, sia che scegliamo una manicure sobria con unghie corte sia che le preferiamo lunghe.

Le unghie ormai sono diventare un accessorio da sfoggiare, una parte del corpo da decorare e curare. Molto importante è anche la scelta del colore, da non lasciare mai al caso.

Tra tutte le decorazioni di nail art alla moda, oggi vogliamo parlare di una tecnica molto particolare che nasconde un segreto. Infatti, sembra impossibile ma potrebbero arrivare fortuna e denaro per chi sceglie questa decorazione sulle unghie. Vediamo di quale decorazione si tratta.

Una manicure curata in base alle occasioni

Così come ogni parte del corpo, anche le unghie vanno acconciate in base al contesto e all’occasione. Dovremo mettere un colore di smalto che sia adatto alle varie situazioni: per esempio, possiamo osare decorazioni vistose e coloratissime per una serata di gala, ma saranno da evitare se andiamo al lavoro.

Nella vita quotidiana è bene tenere le unghie di una lunghezza media e stendere un colore sobrio, evitando glitter e colori troppo accesi. Se siamo amanti delle decorazioni, dovremo accontentarci di piccoli disegni quasi invisibili.

Oggi vogliamo parlare, però, di una decorazione molto semplice da realizzare che è un simbolo di prosperità e che, secondo molti, porta denaro e fortuna.

Sembra impossibile ma potrebbero arrivare fortuna e denaro per chi sceglie questa decorazione sulle unghie

La decorazione di cui parliamo ha un’origine antichissima che si perde nella tradizione orientale. Si tratta dell’amuleto conosciuto come “nazar”, ma anche occhio di Dio. Questo simbolo rappresenta un occhio azzurro su uno sfondo blu e solitamente è impresso nel vetro.

Molto usato come decorazione nei Paesi mediorientali, si crede che possa portare prosperità, essere di buon auspicio per la fortuna della famiglia e proteggere dal malocchio. Viene spesso tenuto in casa appeso ai muri e alle porte per proteggere dalle sventure.

Possiamo realizzare una decorazione alle unghie con questo bel simbolo in maniera molto semplice. Realizzeremo un piccolo cerchio di colore blu scuro in un lato dell’unghia. Una volta che il cerchio è secco faremo un cerchio più piccolo di colore bianco. Al centro, poi, faremo un puntino con dello smalto nero. Ora lasciamo seccare e ricopriamo con uno strato di smalto trasparente per far durare più a lungo la nostra manicure.

In questo modo avremo delle unghie curate, una decorazione sobria e semplice da realizzare e questo simbolo di fortuna sempre con noi.

