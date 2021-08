Molto spesso le persone si sentono stanche ed affaticate senza un’apparente ragione. Ad esempio, può capitare di lavorare al computer per mezza giornata e sentirsi completamente a terra. Oppure, chi lavora tutto il giorno alla scrivania, spesso si sente più scarico di una persona che lavora come muratore tutto il giorno.

A primo impatto, tutto questo sembra inverosimile, ma in realtà è dovuto alla sedentarietà, il vero male della società moderna.

Sembra impossibile ma per tenere lontana la stanchezza basta dire addio a questa cattiva abitudine

La sedentarietà indica uno stile di vita in cui si sta fermi e seduti per buona parte del giorno a lavorare, o a guardare uno schermo. E se per una persona che lavora tutto il giorno all’aperto, magari facendo numerosi sforzi fisici, può sembrare una pacchia, in realtà così non è.

Infatti, la sedentarietà fa male, soprattutto se accompagnata ad uno stile di vita inattivo. Se anche nel tempo libero le persone sedentarie continuano a non praticare alcun genere di sport, gli effetti della sedentarietà possono comportare problemi di salute.

Infatti, diversi studi scientifici hanno confermato che la sedentarietà aumenta il rischio di diverse patologie ed anche di soffrire di stanchezza cronica. Ecco perché è fondamentale correre ai ripari e cercare di essere più attivi possibile. Ma niente paura, non serve correre 20 km al giorno per rimediare alla sedentarietà del proprio lavoro, basta mezz’ora al giorno di attività fisica moderata.

Collegamento tra sedentarietà e stanchezza

Sembra impossibile ma per tenere lontana la stanchezza basta dire addio a questa cattiva abitudine, ovvero uno stile di vita sedentario. Infatti, è molto più probabile che ci si senta stanchi e demotivati se si sta tutto il giorno seduti alla scrivania o sul divano. Questo perché il corpo umano è una macchina fatta per muoversi e che se resta ferma inizia a rovinarsi. Inoltre, il movimento fisico regola la produzione dei neurotrasmettitori, che sono delle molecole che controllano il benessere psico-emotivo. Per cui, più si resta fermi, meno si è motivati e menno sono le forze per muoversi. Tutto questo spinge le persone sedentarie a restare fermi anche nel tempo libero, peggiorando la situazione.

Per cui, sembra incredibile ma è così, per sentirsi carichi e pieni di energia non si deve riposare dopo una giornata di lavoro sedentario. Al contrario, una bella passeggiata o una scappatella in palestra sono la cura ideale per recuperare l’energia e il buon umore.

