E come le più geniali invenzioni di sempre, anche questa idea nasce da due studenti dell’Università di San Diego, in California.

Non possiamo sapere se in quel momento si stessero annoiando e magari stessero scherzando sulla mancanza di voglia di studiare. Forse si stavano chiedendo come ottenere risultati senza dover far nulla. Poi una parola tira l’altra e finisce che inventano il metodo per produrre energia elettrica senza sforzo. Letteralmente senza dover fare nulla, nemmeno alzare un dito.

Sembra impossibile ma per produrre energia elettrica gratis basterà dormire

Già, perché secondo la loro invenzione, basterebbe semplicemente dormire una notte per produrre l’energia sufficiente a far funzionare un orologio elettronico per una giornata intera.

Joseph Wang, professore di nanoigegneria all’Università di San Diego e il suo team hanno sviluppato l’idea per produrre energia solo dormendo.

Si tratta di un dispositivo da indossare sulle dita, come fossero dei cerotti. A questo sono applicati dei minuscoli elettrodi collegati a un chip. Essi sono in grado di sfruttare la quantità di sudore e trasformarlo in impulsi elettrici.

Quello che non tutti sappiamo è che le dita producono tantissimo sudore. Molto più di altre parti del corpo, soltanto che non ce ne accorgiamo perché questo evapora velocemente dato il contatto con l’aria.

Ecco che questi cerotti lo catturano e se ne servono per produrre un tipo di energia elettrica rinnovabile anche migliore di quelle già in uso. Questo perché non dipende da alcun fattore esterno, non hanno bisogno neppure di un’attività fisica particolare, basterà rimanere fermi, addirittura dormire.

Se invece si vorrà indossare i cerotti durante la giornata, magari mentre siamo al lavoro davanti al pc, bassta sapere che la pressione esercitata dai polpastrelli sulla tastiera produrrà ulteriore energia elettrica.

In conclusione

Scherzi a parte, l’applicazione di questa tecnologia alla vita quotidiana potrà portare a una vera e propria rivoluzione nel settore delle energie rinnovabili e non solo. Le sue potenzialità sono pressoché infinite. Se dovessero diventare di uso comune, pensiamo a come sarebbe bello poter produrre autonomamente senza nemmeno accorgercene, dell’energia per ricaricare i nostri smartphone, pc o elettrodomestici.

Sembra impossibile ma per produrre energia elettrica gratis basterà dormire o lavorare al computer. Se ci interessano le energie rinnovabili e le idee geniali sperimentate si può leggere anche questo articolo “Cosa vedere in questa magnifica città spagnola e l’incredibile ragione per cui non mangiare le sue famosissime arance amare”.