Basta lasciare aperta la finestra qualche ora per far arieggiare casa che ci ritroviamo a combattere con un’infinità di mosche. Sembra proprio se ne stiano lì ad aspettare un nostro passo falso per invaderci casa. Se non abbiamo le zanzariere alle finestre questo può diventare un grosso problema. Quindi trovare metodi poco invasivi che siano anche sicuri per la salute per liberarcene è importante.

In un precedente articolo abbiamo parlato di come tenere lontane le zanzare con una pianta aromatica. Un rimedio della nonna che trova conferma anche in alcuni studi. Infatti le piante aromatiche sono degli eccellenti repellenti naturali per gli insetti in generale. L’odore estremamente forte non è tollerato da cimici, zanzare o mosche. Quindi un’ottima soluzione è sicuramente coltivarne una sul balcone. Ma con l’arrivo dell’inverno le piantine tendono a non fiorire, quindi cosa fare?

Sembra impossibile ma per allontanare definitivamente le mosche da casa bastano 3 trucchetti furbi poco conosciuti

Potrebbe aiutarci contro le mosche in casa questo piccolo segreto che quasi nessuno conosce, ad esempio. Bruciare, con le dovute precauzioni, qualche rametto di ginepro vicino alla finestra, l’odore pungente è un repellente fantastico. Ma possiamo anche utilizzare qualche trucco più pratico e semplice da reperire.

Ad esempio possiamo creare un repellente spray da spruzzare in punti strategici. Prendiamo delle foglie di menta e le lasciamo macerare per una settimana nell’aceto. Possiamo utilizzare tranquillamente una bottiglia di plastica ben chiusa. Dopodiché togliamo le foglie, diluiamo l’aceto con dell’acqua in un flacone spray. Usiamo lo spray sulle superfici che possono sporcarsi più facilmente e attirare le mosche. Usiamolo sui ripiani della cucina, ad esempio, o anche sui davanzali.

Un altro spray repellente molto efficace è quello allo zenzero. L’odore pungente di questa radice è l’ideale per tenere lontane le mosche, ma lasciando un buon odore in casa. Aggiungiamo 4 cucchiaini di polvere di zenzero o qualche fetta fresca a 500 ml di acqua. Mescoliamo bene, lasciamo macerare qualche ora e poi filtriamo il liquido. Trasferiamolo in un flacone spray e spruzziamolo dove preferiamo, possibilmente dove vediamo posarsi le mosche.

Per finire non un repellente ma una trappola. Si può realizzare con alimenti dolci perché le mosche ne vanno matte. Possiamo usare lo sciroppo d’acero o del miele e mescolarlo a farina di mais in diversi barattoli. Disponendoli nei punti critici le mosche verranno attratte istantaneamente e rimarranno incollate nel composto.

Quindi, sembra impossibile ma per allontanare definitivamente le mosche da casa bastano 3 trucchetti furbi poco conosciuti. Non utilizziamo subito prodotti chimici, proviamo sempre prima con prodotti naturali. Eviteremo non solo di respirare eventuali composti chimici ma faremo anche del bene all’ambiente.

