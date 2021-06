In questi giorni la maggior parte delle persone è completamente immersa nella tifoseria per gli europei di calcio. Le partite giocate durante queste serate, infatti, stanno tenendo incollati allo schermo milioni di telespettatori. E alcuni si lamentano anche di questo tifo così sfegatato e preferiscono non guardare le squadre che si affrontano. Ma forse inizierebbero a farlo se scoprissero quali tipi di effetti una partita può avere sulla nostra salute fisica.

Sembra impossibile ma guardare una partita di calcio ha questo strabiliante effetto sul corpo

Quando guardiamo la nostra squadra che gioca, ci accorgiamo da soli che il nostro battito cardiaco aumenta. Infatti, siamo completamente immersi nella partita e ci emozioniamo se vediamo un goal. Bene, questo in realtà ha un effetto più che benefico sul nostro fisico. A sostenerlo, una ricerca dell’Università di Leeds in collaborazione con BetVictor. Gli studiosi, infatti, hanno studiato le reazioni di 25 tifosi compresi tra i 20 e il 26 anni. E i risultati hanno lasciato davvero tutti di stucco.

Guardare una partita della nostra squadra del cuore equivale a fare dello sport

Lo studio ha evidenziato come i battiti cardiaci aumentino durante i 90 minuti della partita. Questo si chiama stress positivo ed è molto comune tra le persone che seguono lo sport. Ed equivale, a detta dei ricercatori, a un’ora di camminata veloce e sostenuta. Perciò sembra impossibile ma guardare una partita di calcio ha questo strabiliante effetto sul corpo!

Da oggi, probabilmente, quando ci diranno che vedere giocare la nostra squadra del cuore ed esultare o arrabbiarsi è eccessivo, potremo rispondere a tono. Portando avanti la ricerca di cui abbiamo parlato, infatti, dimostreremo in realtà che, assieme ai giocatori, ci stiamo allenando anche noi in campo! Quindi, dopo aver avuto queste informazioni, possiamo tenerci carichi per il nostro match!

