Nella pulizia di alcuni ambienti di casa, come ad esempio il bagno, ciò che fa veramente la differenza non è tanto il prodotto per pavimenti passato distrattamente o la lucidata veloce allo specchio. Ciò che donerà all’ospite l’idea di una vera e attenta pulizia, infatti, sarà la cura del dettaglio. Quindi la guarnizione della doccia priva di muffa, il lavandino senza calcare, e la tazza non invasa da aloni gialli.

Il giusto strumento

Il problema per molti è che, a meno che non si abbia la possibilità di affidarsi ad un professionista della pulizia domestica, non sempre si trova il tempo per pulire così approfonditamente. Eppure per dare l’idea di un ambiente ordinato e limpido non serve tanto il tempo, quanto la giusta scelta degli ingredienti da usare. E del resto sembra impossibile ma con un cucchiaio di questo ingrediente la tazza del water tornerà bianca, brillante e con zero incrostazioni.

Addio giallo

Ed effettivamente a nessuno piace vedere il proprio water ricoperto di aloni gialli, calcare e sporco. Tutti vogliono cercare di eliminarlo, ma spesso ci rinunciano per mancanza di voglia o tempo. Una volta scoperto questo metodo però, difficilmente si avranno scuse per rimandare. E infatti sembra impossibile ma con un cucchiaio di questo ingrediente la tazza del water tornerà bianca, brillante e con zero incrostazioni. Stiamo parlando della fecola di patate. Per molti sarà una sorpresa ma questo ingrediente, dai mille utilizzi in cucina, è efficace anche contro questo problema del bagno. Ecco come procedere per sfruttarlo. Dunque iniziamo mettendo a bollire una pentola piena d’acqua.

Nel frattempo versiamo il cucchiaio di fecola di patate in un recipiente, a cui aggiungeremo anche un bicchiere d’acqua e mezzo bicchiere di detersivo per piatti. Mescoliamo il tutto e, successivamente, aggiungiamo il composto nella pentola che ormai bolle. Attendiamo giusto due minuti, spegniamo il fuoco e lasciamo che la crema appena creata si raffreddi. Ed ecco che, con l’aiuto di un pennello o dello stesso scopino, potremo andare ad applicare questo efficacissimo composto all’interno della tazza. In particolare laddove troveremo depositi di calcare e aloni gialli. Non crederemo ai nostri occhi per i risultati, in quanto il wc tornerà bianco e splendente così come il primo giorno dell’acquisto.