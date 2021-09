Chi ama fare l’orto sa bene quanto lavoro e quanto tempo ci richiede. Nonostante ciò, vedere crescere gli ortaggi che abbiamo coltivato con tanto impegno ci ripaga della fatica e del tempo speso.

Ogni stagione ha i suoi ortaggi e dobbiamo cogliere l’attimo per ottenere il massimo dalle nostre piante. A questo proposito, dobbiamo sapere che salutari e coloratissimi sono questi gli ortaggi perfetti da piantare e seminare a settembre.

Oggi, la Redazione vuole focalizzarsi su una delle colture più amate e diffuse del periodo: i pomodori. Sfortunatamente, la loro stagione sta per finire. Quello che pochi sanno, però, è che ci sono dei trucchetti che possiamo usare per far produrre di più le nostre piante. Infatti, sembra impossibile ma con questi semplici trucchi avremo tantissimi pomodori a fine stagione.

Il pomodoro è molto utilizzato nella cucina italiana anche perché fa molto bene alla salute. Prezioso come l’oro quest’inaspettato alimento migliora la funzionalità epatica e protegge dal cancro, ma non solo.

Se combinato a determinati alimenti ci aiuta a mantenerci sani. Infatti, abbiamo spiegato che queste sono le 3 combinazioni vincenti per ridurre colesterolo e trigliceridi a tavola.

Scopriamo, quindi, insieme come far produrre più pomodori alle nostre piante e godere appieno di tutti i loro straordinari benefici.

Questo mese i pomodori danno ancora il meglio di sé, ma dobbiamo sapere in che modo aiutare le nostre piante. La prima cosa da fare è non lasciare che le piante diventino più grandi in questo periodo.

Pertanto, quello che dobbiamo fare è tagliare le cime dei pomodori a cordone e rimuovere eventuali germogli laterali. Farle crescere adesso di dimensione le porterebbe a sprecare energia nel produrre foglie anziché far maturare i frutti.

Osserviamo bene le piante

Un altro aspetto molto importante è il controllo delle parti verdi. Quando passiamo in rassegna le parti verdi della pianta controlliamo che non siano presenti macchie marroni. Se le troviamo potrebbe essere il segno che la peronospora sta attaccando la nostra pianta.

Se non ci accorgiamo in fretta di questo fungo, possiamo perdere l’intera coltivazione. La pianta inizierà ad avvizzire ed infine marcirà.

Quello che dobbiamo fare è rimuovere subito le foglie malate per rallentare la diffusione della malattia. Inoltre, irrigare meno la pianta contrasta la diffusione della peronospora.

Infine, in caso di peronospora irrighiamo soltanto il terreno e non le foglie. Così le nostre piante torneranno a produrre di più.

Stressarle un po’

Forse non tutti sanno che anche la quantità d’acqua che diamo alle piante influisce sulla produzione delle colture. Se vogliamo che la pianta produca più pomodori possiamo provare in questo modo.

Riduciamo per un breve periodo l’irrigazione e sospendiamo l’applicazione di fertilizzanti. In questo modo creeremo uno stress positivo alla nostra pianta invogliandola a produrre di più.

Consigli

Se abbiamo ancora dei grappoli verdi ed abitiamo nel nord Italia controlliamo i nostri pomodori. Se vediamo le temperature diminuire eccessivamente, sradichiamo molto delicatamente la pianta intera ed appendiamola a testa in giù.

Mettiamola in una stanza al caldo: la luce del sole non sarà importante. In questo modo riusciremo a completare il ciclo di maturazione del pomodoro e non lo butteremo via.