Perdiamo sempre il telecomando e rimaniamo ore a cercarlo? Dobbiamo guardare la partita del cuore e si sono scaricate le pile proprio, in quel momento? Oppure, ipotizziamo che nel trasloco, si sia perso il telecomando e non abbiamo alcuna intenzione di acquistarne uno nuovo. Insomma, in tutti questi casi e in altri, non c’è problema. Infatti, dobbiamo sapere che si può utilizzare la TV, anche senza telecomando. Sembra impossibile ma con questi facili metodi che pochissimi conoscono, potremo controllare la TV dallo smartphone. Basta, infatti, scaricare una delle tante app che fungono da telecomando universale, disponibili sia per Android che per iOS. Ce ne sono davvero un bel pò, in quanto alcune sono rese disponibili dal produttore del televisore stesso. Altre, invece, sono quelle del telecomando universale, come Sure. Ma, vediamo come funzionano e quali sono nello specifico.

Anzitutto, dobbiamo sapere che comandare il televisore attraverso lo smartphone è possibile, grazie agli infrarossi o al WI FI. Infatti, per chi non lo sapesse, il nostro smartphone dispone di un sensore ad infrarossi, che si trova nella sua parte superiore. Proprio il medesimo, ci consente di usare le “app telecomando”, con le quali cambieremo il canale della TV. Molti smartphone lo posseggono di serie e ne vengono prodotti sempre di più dotati di questo dispositivo. Però, qualora mancasse non bisogna darsi per vinti, in quanto potremo utilizzare, in alternativa, la connessione WI FI di casa. In tal caso, è sufficiente che sia lo smartphone che la TV, siano connessi alla stessa rete WI FI. Se sono compatibili, i due dispositivi si connetteranno automaticamente e il gioco è fatto! Ma, vediamo quali app utilizzare.

Le app da utilizzare per controllare la TV dallo smartphone

Per il televisore Samsung, converrà scaricare l’apposita app messa a disposizione dal produttore. Sicchè, una volta scaricata l’app “telecomando per TV Samsung”, lo smartphone assumerà del tutto le sembianze di un telecomando. Questa app è adatta, però, se disponiamo di un cellulare Android. Se, invece, abbiamo un IPhone, allora bisogna optare per l’app telecomando myTifi remote per Samsung TV. Se, poi, disponiamo di un televisore LG, scaricheremo la app telecomando LG TV Plus. In tal caso, i due dispositivi, smartphone e televisore si connetteranno mediante l’utilizzo di un PIN. Inoltre, tramite la funzione “Contenuti Mobili”, potremo visualizzare dalla TV i contenuti presenti sullo smartphone, come fotografie e video.

La app telecomando universale

Infine, veniamo alla app Sure che è una app “telecomando universale”. Anch’essa è utilizzabile sia mediante infrarossi che WI FIi. In più, presenta un utilizzo più ampio delle altre app, fin qui indicate. Infatti, essa consente di controllare i comandi di tantissimi altri elettrodomestici, oltre al televisore. Si pensi a: condizionatori, ricevitori, decoder, lampadine smart ecc. In definitiva, con questa indicazioni, non avremo limiti nell’utilizzo del televisore e del nostro smartphone. Infatti, attraverso il loro collegamento, potremo fare anche tante altre cose divertenti, come guardare dalla TV i video realizzati con il telefono.