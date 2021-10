Anche se pensiamo di conoscerci perfettamente, ci sono degli aspetti di noi stessi che ci sfuggono. Infatti, ci sono alcuni comportamenti che non riusciamo a spiegarci, alcune passioni che non sappiamo come mai abbiamo.

Insomma, non è possibile davvero psicanalizzarsi fino in fondo. Per fortuna, però, ci sono degli utili test di personalità che ci possono venire in soccorso, dandoci qualche indicazione. Oggi ci concentreremo proprio su un celebre test, che è accuratissimo e che ci può far scoprire tantissime cose di noi stessi.

In particolare, vedremo che c’è una caratteristica per nulla ovvia che ci può indicare che siamo intelligentissimi. Andiamo quindi a capire se siamo dei novelli Einstein oppure no. Infatti, sembra impossibile ma chi ha questa comune caratteristica potrebbe essere un vero genio, andiamo a scoprirla.

Il celebre indicatore

Oggi ci concentriamo sull’indicatore Myers-Briggs, che misura diversi aspetti della nostra personalità. Una volta capite le nostre caratteristiche questo indicatore ci inserisce in un particolare “tipo psicologico”.

Insomma, l’indicatore capisce se siamo introversi o estroversi, se prendiamo le decisioni in modo razionale o basandoci sui nostri principi, se siamo persone organizzate, e così via. Oggi scopriamo un tipo psicologico ben preciso, ovvero quello del “logico”.

Il logico è una personalità estremamente razionale, che sa elaborare teorie astratte estremamente brillanti e che spesso ama la scienza. Si tratta di persone analitiche, che riescono ad analizzare qualunque cosa si trovino sotto mano. Dati, comportamenti, numeri, tutto si può studiare secondo loro. I logici, inoltre, sono a loro modo creativi, perché riescono a creare delle teorie molto originali, basandosi sui dati che hanno analizzato.

Sembra impossibile ma chi ha questa comune caratteristica potrebbe essere un vero genio

In genere, i logici sono molto curiosi, soprattutto per quanto riguarda lo studio. Amano, infatti, scoprire teorie e materie nuove da affrontare, analizzare e rielaborare a modo loro.

Hanno anche dei lati negativi, ovviamente. Ce n’è uno in particolare su cui vogliamo soffermarci: il perfezionismo. Il logico vuole che le cose siano sempre fatte bene e in maniera molto precisa. Si tratta di una caratteristica molto comune, che tocca molte persone. Bene, il perfezionismo è quindi una delle caratteristiche del logico.

La cosa interessante è che ad avere la personalità del logico sono dei grandissimi geni. Albert Einstein lo era e anche Isaac Newton. Anche il fondatore di Microsoft, Bill Gates, è un logico. E se siamo dei perfezionisti, forse lo siamo anche noi.

Chissà, magari siamo sempre stati dei geni della scienza e non l’abbiamo mai saputo.