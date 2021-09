Per diventare dei bravi cuochi è importante sperimentare ricette diverse. Queste possono essere delle eccellenze italiane, come la bisciola di Sondrio, oppure venire da molto lontano, come il pico de gallo messicano.

Che siano ricette del nostro Paese oppure estere, è importante sempre provare qualcosa di nuovo. In questo modo si migliora sempre e si diventa sempre più abili. E poi, ovviamente, imparare nuove ricette significa lasciare a bocca aperta tutti i commensali.

Per fortuna, a volte ci sono ricette grandiose che sono anche molto facili da fare e oggi ne vedremo una. Infatti, sembra impossibile, ma bastano quattro ingredienti per preparare questo spettacolare piatto di pesce, vediamo di cosa si tratta.

La tipica ricetta spagnola

Oggi ci spostiamo in Spagna, per conoscere una maniera semplice e originale per cucinare il polpo. Vediamo la ricetta del “polbo à feira“, un piatto tipico che viene utilizzato per fare delle deliziose tapas. È anche ottimo come antipasto e fortunatamente non richiede molti ingredienti. Per questo piatto ci basteranno infatti:

mezzo chilo di polpo;

250 grammi di patate;

paprika a piacere;

mezza cipolla.

Insomma, bastano questi quattro ingredienti. A questi è sufficiente aggiungere un po’ d’olio ed un po’ di sale grosso per bollire l’acqua e siamo pronti a partire con la ricetta.

Una volta che ci siamo procurati tutti gli ingredienti, possiamo iniziare con la preparazione. Come prima cosa, se abbiamo un polpo congelato, lasciamolo scongelare in frigorifero il giorno prima.

Il giorno successivo, quindi, prepariamo la ricetta: puliamolo e laviamolo accuratamente. Poi cuociamolo, innanzitutto facendo bollire una pentola d’acqua salata e aggiungendoci la cipolla tagliata a fette. Quando bolle, prendiamo il polpo e immergiamolo tre volte rapidamente nell’acqua, così da migliorarne la consistenza. Poi, immergiamolo completamente e lasciamolo cuocere per mezz’ora circa.

Durante la cottura, poi, aggiungiamo le patate e facciamo bollire tutto insieme. Possiamo controllare se polpo e patate sono pronti infilzandoli con uno spiedino. Assicuriamoci che abbiano la giusta consistenza prima di toglierli dall’acqua. Si tratta di un passaggio molto importante per non rovinare la preparazione.

Una volta cotti gli ingredienti, possiamo procedere all’impiattamento. Prendiamo le patate e il polpo e tagliamo entrambi a pezzettini. Poi, mettiamoli nel piatto e spolveriamoli per bene con paprika a piacere. Infine, aggiungiamo l’olio d’oliva e, volendo, aggiustiamo un po’ di sale. Il nostro antipasto è finalmente pronto per essere gustato.