A volte ci si affanna a cercare detergenti diversi per ogni tipo di disastro domestico. Eppure, spesso la soluzione è già in dispensa: sembra impossibile ma basta un ingrediente presente in ogni casa per eliminare calcare e sporco ostinato! Scopriamo di cosa si tratta.

Addio per sempre alle incrostazioni

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Alcune incrostazioni sono così ostinate da far perdere ogni speranza. È il caso, per esempio, delle pentole col fondo bruciato, vittime innocenti di qualche incidente culinario.

Dopo averle provate tutte, sembra che l’unica soluzione rimasta sia buttare la pentola. Ma alt: prima di far finire le padelle nella pattumiera, c’è un ultimo trucchetto da testare!

Il bello è che non richiede un grande sforzo. La maggior parte delle persone non deve neppure andare al supermercato per procurarsi il necessario: è infatti già presente in quasi tutte le cucine. Si tratta di una piccola, grande soluzione: la pastiglia della lavastoviglie. Ecco come sfruttare questo ingrediente segreto per eliminare lo sporco ostinato, ma anche il calcare.

Sembra impossibile ma basta un ingrediente presente in ogni casa per eliminare calcare e sporco ostinato

Le tecniche per eliminare lo sporco dalle pentole usando la pastiglia della lavastoviglie sono due. La prima è più adatta a chi non ha fretta. Basta riempire la pentola con dell’acqua calda, immergervi una pastiglia e lasciare in ammollo per tutta la notte. Il mattino successivo lo sporco verrà via facilmente, senza dover grattare via.

La seconda soluzione è più adatta a chi ha bisogno di un rimedio immediato. Anche in questo caso occorre riempire la pentola con dell’acqua e aggiungere una pastiglia. Poi la pentola si mette sul fornello e l’acqua portata a bollore. Una volta che il contenuto della pentola bolle, bisognerà pazientare solo 10 minuti. Dopodiché, le incrostazioni verranno via con un semplice risciacquo.

Ma le pastiglie della lavastoviglie non sono utili solo contro le macchie di bruciato. Si rivelano preziose anche per eliminare il calcare. Per esempio, si può mettere una pastiglia nel tamburo della lavatrice, poi avviare un ciclo di lavaggio a vuoto. Calcare e batteri avranno così vita corta.

Un altro elettrodomestico in cui si accumula il calcare è il bollitore. Questo è un vero incubo da pulire! Ma basta adottare la stessa tecnica consigliata per le pentole: scaldare l’acqua nel bollitore, immergervi la pastiglia e lasciare agire una notte. Minimo sforzo, massima resa!

Infine, è bene sapere che le pastiglie della lavastoviglie sono un’ottima soluzione per igienizzare uno degli oggetti più pieni di batteri pericolosi.

Approfondimento

Ecco come affrontare senza stress le pulizie del rientro