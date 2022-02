Sembra impossibile ma anche il nostro gatto può offendersi, ecco come evitarlo

Quando si parla di animali, c’è sempre tanto da imparare. Bisogna sapere come prendersi cura di loro, come tutelare la loro salute e magari è anche bene insegnare loro qualche comando.

Ci sono delle cose, poi, che invece dovremmo evitare di fare, per mantenere buoni rapporti con i nostri amici a quattro zampe. Ad esempio, sembra impossibile ma anche il nostro gatto, in determinate condizioni, si potrebbe offendere, quasi come una persona.

Vediamo quindi come evitare che il nostro micio se la prenda con noi, stando attenti ad alcuni comportamenti che a noi sembrano normali ma che lui potrebbe davvero odiare.

Cerchiamo di non sfidarlo

Per mantenere buoni rapporti con il nostro gatto dobbiamo prestare attenzione ad alcuni comportamenti.

Ad esempio, potrà sembrare sorprendente ma sarebbe meglio non guardarlo troppo a lungo negli occhi. Questo è dovuto alla natura del nostro animale: i gatti tendono a guardarsi negli occhi come segno di sfida e di aggressività e potrebbero prendersela per il nostro, seppur amorevole, sguardo. Stiamo quindi attenti a questo semplice fatto e andremo d’accordo a lungo con il nostro micio.

Una seconda cosa che potrebbe offendere e rovinare i rapporti con l’animale è coccolarlo troppo. Ci sono alcune specie di gatto che amano essere coccolate tantissimo, ma altre invece dopo un po’ cercheranno di divincolarsi. Assecondiamo la volontà dell’animale e non tentiamo mai di forzare le coccole. Se il gatto si divincola significa che è stato stimolato troppo e ha bisogno di spazio. Concediamoglielo sempre.

Un po’ come per le coccole, anche nel gioco il gatto vuole dettare il ritmo. Se ha voglia di giocare, continuiamo ad intrattenerlo, fino a quando gli passa la voglia. Se si trova in un momento di forte eccitazione da gioco, non fermiamoci, oppure rimarrà insoddisfatto e offeso con noi.

La cosa che potrebbe dare più fastidio di tutti al micio è una cattiva gestione della lettiera. Lui probabilmente la vuole in un posto molto vicino a noi, come la cucina, oppure a fianco del divano. Noi, magari per motivi igienici, preferiamo tenerla in una stanza separata e meno frequentata. Se mettiamo la lettiera troppo lontano da dove passiamo le giornate, però, il nostro gatto potrebbe sviluppare una certa ostilità. Per cui, cerchiamo di essere ragionevoli e non posizioniamo la lettiera in un angolo remoto della casa.

