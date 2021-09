Settembre è il mese in cui ricomincerà la scuola e uno degli impegni principali per ora è quello di reperire e acquistare i libri di testo.

In un articolo precedente, abbiamo visto che se vogliamo evitare le lunghe file in libreria, possiamo ordinare i libri scolastici online su Amazon.

La procedura su Amazon è molto semplice, possiamo ricevere spesso uno sconto e i libri ci arrivano direttamente a casa, senza sforzi e confusioni.

Esiste, però, anche un altro metodo, altrettanto semplice, che permette di acquistare i libri per l’anno scolastico 2021-2022 a prezzi convenienti.

Da qualche tempo, infatti, possiamo recarci alla Coop non solo per la tradizionale spesa ma anche per quella dei libri.

Sembra davvero impossibile ma proprio alla Coop possiamo acquistare testi scolastici scontati in questo semplicissimo modo che scopriremo con l’articolo di oggi.

Informazioni utili

La prima cosa da sapere è che lo sconto applicato sui testi scolastici è del 15%.

Questo è valido solo se siamo soci Coop ossia possessori della carta fedeltà.

Questa tipologia di sconto, poi, riguarda esclusivamente i testi scolastici della scuola secondaria ossia medie e superiori.

Inoltre, possiamo accumulare punti per la raccolta del 2021: riceveremo un punto per ogni euro speso.

Altre due cose interessanti da sapere sono:

Possiamo acquistare per ogni libro anche l’edizione usata, se disponibile, pagandola al 60% del prezzo di copertina per l’anno 2021; Possiamo decidere di rivestire ogni libro con una copertina personalizzata al costo di 1,20 euro.

Sembra impossibile ma alla Coop possiamo acquistare testi scolastici scontati in questo semplicissimo modo

Dopo queste informazioni preliminari, vediamo qual è la semplicissima procedura da seguire per ordinare e acquistare i libri di testo alla Coop.

Innanzitutto, dobbiamo collegarci ad internet da un computer o smartphone e digitare sulla barra di ricerca: “libro che vuoi tu Coop”.

Apriamo il primo sito che spunta in alto e procediamo con la registrazione.

Subito dopo dobbiamo cliccare su “i libri della tua classe”.

A questo punto, per trovare i libri scolastici adottati, possiamo direttamente inserire il codice della scuola.

Oppure possiamo seguire quest’altra procedura: selezionare la propria regione, la provincia, la località, la scuola, attraverso il nome, e la classe.

Dopo comparirà la pagina con tutti i testi da acquistare relativi alla propria classe, quelli consigliati e quelli a scelta. Potremo, così, autonomamente decidere ciò che vogliamo inserire nel carrello.

Successivamente, premendo sul tasto “aggiungi al carrello”, potremo anche inserire le copertine e scegliere eventuali edizioni usate.

Completiamo, infine, l’ordine selezionando il punto vendita Coop dove ritirare i libri e pagarli.

I negozi che aderiscono all’iniziativa sono i Coop Alleanza 3.0, quelli affiliati della società Armonie e il Superstore di Trento.

Possiamo trovarli sullo stesso sito andando su “testi scolastici”, cliccando su “libri scolastici” e consultando la pagina con tutte le informazioni relative.

A questo punto, dovremo aspettare l’arrivo di un sms che avviserà sulla disponibilità dei libri per il ritiro presso il negozio selezionato.

Ed è proprio al momento del ritiro e del pagamento che si otterrà lo sconto del 15% esibendo la propria carta Coop.

Non solo medie e superiori

All’interno dello stesso sito, infatti, possiamo acquistare libri universitari, narrativa e saggistica con uno sconto del 5% sul prezzo di copertina.