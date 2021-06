Sembra utopia oppure fanta-agricoltura eppure è tutto vero e lo sta facendo Pascal Poot nel sud della Francia.

I cambiamenti climatici e l’attenzione allo spreco delle risorse del pianeta spingono sempre più governi, imprese ma anche i comuni cittadini a trovare soluzioni per diventare più sostenibili. I cambiamenti climatici in particolare stanno inaridendo vaste zone del nostro pianeta, costringendo migliaia di persone a migrazioni di massa per trovare nuovi territori da coltivare e su cui vivere. Bisognerebbe trovare delle soluzioni praticabili per poter frenare questi fenomeni e adattarci ad essi. È quello che ha pensato di fare questo agricoltore francese, sicuramente dopo aver letto i molti studi a riguardo. Anche il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso se ne è occupato. È bene sapere che la regione in cui vive Pascal Poot è caratterizzata da un terreno roccioso e un clima particolarmente asciutto. Egli ha però osservato la resistenza che le erbacce conservavano continuando a crescere indisturbate. Perché queste piante riuscivano a sopravvivere nonostante le avversità?

Sembra impossibile eppure questo agricoltore francese coltiva pomodori in modo redditizio senza acqua né pesticidi e la scienza gli dà ragione

Gli scienziati da tempo sostengono che l’agricoltura, soprattutto quella intensiva ha abituato e “viziato” le specie moderne di piante. Esse non hanno più bisogno di sviluppare le naturali capacità di adattamento alle avversità del clima e del territorio. È l’uomo a dare l’acqua, la luce, il nutrimento e a proteggerle dall’attacco dei parassiti. Ecco che queste specie hanno perso le capacità essenziali e innate delle piante originarie.

Pascal ha avuto l’idea di recuperare le varietà più antiche di pomodori, ritenute più resistenti di quelle moderne e coltivarle. Di raccolto in raccolto ha prelevato da esse i semi perpetuando le coltivazioni attraverso la riproduzione di queste stesse piante che diventavano via via sempre più forti e resistenti. I semi vanno presi dagli ultimi pomodori di stagione, prima che arrivi il freddo. La pianta avrà già superato la siccità estiva e le piogge autunnali. Vanno lasciati fermentare nel loro gel naturale e prelevati solo quando asciutti. Bisogna lavarli e poi lasciarli asciugare ancora.

Seguendo questo procedimento lui garantisce il 98% se non 100% di germinazione. Il codice genetico che le piante avranno sarà via via programmato per sviluppare maggiori resistenze a siccità, scarsità di risorse energetiche e resistenza agli attacchi parassitari. Le piante di Pascal producono 25 kg di pomodori per volta. Facendo così diventerebbe possibile coltivare perfino nel deserto.

