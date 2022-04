Sembra il villaggio dei Puffi tra fiori e allegria questo borgo ameno e fatato che sembra dipinto a mano con la delicatezza di un artista

Quando progettiamo una gita con la famiglia, alle volte noi grandi ragioniamo in maniera un po’ troppo egoistica. Pensiamo al bello come l’arte, l’architettura e l’archeologia. Magari ci organizziamo la gita, inserendo qualche interessante mostra, un’esposizione o una rassegna. Dimenticandoci però che abbiamo con noi dei bambini, e magari si annoiano e non vedono l’ora di tornare a casa. Ci sono bambini educati che dimostrano la loro disapprovazione solo con qualche smorfietta o uno sbadiglio. Ma ci sono anche quelli che, nonostante tutto il nostro impegno pedagogico, si arrabbiano e trasformano la gita in un inferno. Per quello, avevamo suggerito ai nostri Lettori questa gita meravigliosa sia per grandi che piccini.

Oggi proseguiremo su questa linea, ma cambiando completamente sito e vedendone uno che sembra uscito dai cartoni animati. Qui i nostri bambini diventeranno matti e i grandi torneranno bambini. Sembra il villaggio dei Puffi tra fiori e allegria, ma offre al visitatore tutto il necessario per un break rilassante e ristoratore dallo stress quotidiano.

Appena 90 abitanti in questo luogo

Ci trasferiamo nel Comune di Rocca Pietore, sulle meravigliose montagne bellunesi, tra le Dolomiti e la Marmolada. Due degli scenari montani più conosciuti e apprezzati nel Mondo. Meta quotidiana di appassionati dell’alta quota, ma anche di amanti della fotografia e ricercatori del relax. In questo già piccolo comune, sorge il borgo di Sottoguda, meraviglioso d’inverno con la neve e altrettanto bello in primavera ed estate. Sembra davvero di essere nel villaggio dei Puffi, ma non perché gli abitanti siano così piccoli, ma per la piacevolezza di questo borgo colorato e colorito. Potrebbe altrimenti assomigliare al villaggio che tutti abbiamo imparato ad amare nel cartone animato di Heidi. Sta di fatto che comunque la si veda, parliamo di una vera e propria meraviglia della natura.

Sembra il villaggio dei Puffi tra fiori e allegria questo borgo ameno e fatato che sembra disegnato ea mano con la delicatezza di un artista

Dicevamo che il posto si presta molto al piacere dei bambini anche per la finissima pasticceria della zona. Qui infatti sarà possibile gustare dei dolci e dei dolcetti artigianali di rarissima bontà. Senza dimenticare che in questo borgo dal clima cordiale e gioioso, ci sono comunque alcuni hotel in posizione strategica e veramente consigliati. Da qui, infatti si parte con la funivia per raggiungere gli oltre 3000 m di Punta Rocca. La seconda vetta più elevata delle Dolomiti, vero e proprio terrazzo, la cui vista è qualcosa di incredibile. Per gli appassionati della Prima Guerra Mondiale non dimentichiamo che in zona ci sono dei piacevoli musei e tutta una serie di percorsi che ricordano la Grande Guerra.

