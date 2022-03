Sembra il Blu di Russia questo gatto elegante dagli occhi color oro, adatto alle  famiglie e che perde poco del suo magnifico pelo

Il gatto in casa è una vera compagnia, anzi una compagnia discreta. Molto rispettoso degli altri, tanto che riesce a stare anche da solo. Alcuni gatti poi sono molto tolleranti, soprattutto delle marachelle dei bambini, e adatti all’ambiente familiare.

Il gatto ha un comportamento molto più discreto rispetto ad altri animali. Infatti è abituato a gestirsi da solo. Un po’ restio a ricevere ordini, a meno che non abbia un interesse nel farlo.

Sono però degli animali che mostrano una spiccata intelligenza anche in modo istintivo. Ad esempio quando un gatto incontra un cane, ha un riflesso quasi istantaneo di inarcare la schiena e sollevare il pelo. Lo fa per paura, ma anche come mossa di camuffamento. Infatti, inarcando la schiena e sollevando il pelo, cerca di mostrarsi più grande di quello che è. Un modo per mettersi alla pari con un rivale più grosso di lui.

Razze che si possono confondere tra loro

Se si decidesse di prendere un gatto in casa, bisognerebbe sapere che alcune razze si possono confondere tra loro. Infatti sembra il Blu di Russia questo gatto, ma in effetti gli assomiglia solamente. Il Certosino sembra avere quasi lo stesso colore del pelo, ma la differenza esiste.

Il nostro micio possiede un pelo dalle sfumature grigio blu, che terminano con riflessi leggeri sul chiaro. Il colore del pelo del Blu di Russia si sposta invece ancor più verso il chiaro, con sfumature più argentee. Anche la testa è un po’ diversa, poiché quella del persiano è più squadrata, rispetto alla forma allungata dell’altro.

Le origini poi sono differenti. Il Certosino è stato introdotto in Francia, portato dai Templari dal ritorno delle Crociate. Si tratta di una razza antichissima, che i monaci Certosini utilizzarono per proteggere i preziosi codici medievali. I topi infatti mangiavano questi libri e trovarono in questi gatti degli ottimi dissuasori.

Il Certosino ha una corporatura robusta ma nascosta dal suo magnifico pelo, di lunghezza media e folto. Non ama miagolare molto e sa stare da solo quando vuole. Non è un gatto che piange la nostra assenza quando siamo fuori casa. Ma all’occasione partecipa alla vita di famiglia, lasciandosi accarezzare. Sa anche tollerare bene le marachelle dei bambini.

Il suo carattere ci parla con gli occhi, piuttosto che con il miagolio. Anzi spesso ci osserva curioso per imparare ad aprire una porta o accendere la luce.

La sua muscolatura ci indica anche la sua voglia di muoversi, soprattutto se si possiede un giardino. Un gatto dall’aspetto molto bello, soprattutto caratterizzato dal contrasto del grigio blu del suo pelo, con gli occhi color oro. Un micio da prendere in considerazione.

