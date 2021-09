La fregola sarda è un tipo di pasta che ormai tutti conoscono e amano. La si produce in Sardegna e si utilizza in numerose ricette di mare e di terra. Ottima in brodetti ma anche asciutta come la pasta o risottata. La si trova in commercio ormai nei più grandi supermercati, solitamente nelle sezioni regionali. È una pasta che, al contrario della pasta tradizionale, prevede un passaggio in più: quello della tostatura. Sembra difficilissimo ma ecco come preparare la fregola sarda in casa da zero.

La fregola è una pasta la cui preparazione non richiede molti passaggi. È una pasta di semola piccolissima (come una minestra), che viene preparata facendo rotolare la semola in una conca (un recipiente di terracotta tipico sardo) con un po’ d’acqua. In questo modo si formano delle piccolissime palline che poi verranno fatte tostare in forno.

Per preparare la fregola in casa da zero non serve molto: abbiamo bisogno di un recipiente in terracotta piuttosto ampio e dai bordi alti. Se non lo abbiamo in terracotta va bene qualunque altro recipiente dai bordi alti.

Ingredienti

500 grammi di semola di grano duro;

una bustina di zafferano;

circa 200 ml d’acqua;

sale.

Procedimento

Prima di tutto facciamo sciogliere il sale e la bustina di zafferano nei 200 ml d’acqua. Teniamo l’acqua con lo zafferano a portata di mano e iniziamo a versare una manciata di semola nel nostro recipiente. A questo punto dovremo bagnarci le mani nell’acqua e zafferano e “schizzare” un po’ d’acqua dentro il recipiente dove abbiamo messo la semola. Con la mano bagnata iniziamo a fare dei movimenti in senso antiorario nel recipiente toccando leggermente la semola con i polpastrelli. In questo modo si formeranno delle piccole palline che costituiranno la fregola.

Andiamo avanti aggiungendo a poco a poco altre manciate di semola e altri schizzi d’acqua e procediamo con movimenti circolari delle mani attorno a tutto il perimetro del nostro recipiente. Piano piano inizieremo a capire quale sarà il giusto quantitativo di semola e acqua da aggiungere ogni volta. Se le palline sono troppo piccole aggiungeremo acqua, se invece sono abbastanza grandi possiamo aggiungere ancora della semola. Una volta terminata la semola avremo un gran quantitativo di “pallini” di fregola che stenderemo in una teglia da forno. Le palline di fregola non devono essere tutte uguali, anzi, saranno tutte di dimensioni diverse. L’importante è che non ce ne siano di troppo piccole. Se ne troviamo di troppo piccole dovremo eliminarle o rischiamo che si brucino in forno.

A questo punto passiamo alla asciugatura e alla tostatura. Dobbiamo infornare la teglia a bassa temperatura (130 gradi circa) per asciugare la pasta. Una volta che la pasta sarà asciutta possiamo procedere con la tostatura a 200 gradi fino a quando non sarà dorata.

Approfondimento

