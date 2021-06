Siamo in cerca di ricette economiche e veloci per le cene estive? Amiamo il pesce ma non vogliamo spendere un capitale? Siamo nel posto giusto. Oggi noi di ProiezionidiBorsa sveleremo come preparare un menu per due persone spendendo pochissimo. E sembra difficile da credere ma se investiamo bene 5 euro possiamo preparare una cena completa di pesce che farà sognare tutti.

Gli ingredienti e la spesa

Per la nostra fantastica ed economica cena ci serviranno due etti di spaghetti (costo 50 centesimi circa), un chilo e mezzo di cozze e mezzo kg di acciughe. I frutti di mare freschi ci costeranno un paio di euro. Il pesce qualche centesimo in più.

Abbiamo tutto l’occorrente. Prendiamo i pomodori freschi che abbiamo in casa e prepariamo i condimenti. Dovrebbero bastarci la farina, il pepe nero, il limone, l’aceto e l’olio extravergine d’oliva. Chi ama il piccante potrà aggiungere una spruzzata di peperoncino.

Sembra difficile da credere ma se investiamo bene 5 euro possiamo preparare una cena completa di pesce che farà sognare tutti: il menu

Iniziamo preparando un gustoso antipasto a base di cozze. Puliamo tutti i frutti di mare e mettiamone circa mezzo kg in una pentola molto capiente. Accendiamo il fornello e inseriamo le cozze con il pepe nero. Copriamo con un coperchio, attendiamo che si schiudano e dopo pochi minuti avremo pronta la nostra fantastica impepata di cozze.

Per preparare il primo piatto sfrutteremo le cozze rimaste. Prendiamo una padella alta e versiamo olio, cozze e due spicchi d’aglio. Copriamo e facciamo cuocere a fuoco medio per 6-8 minuti. Trascorso questo tempo filtriamo il composto e aggiungiamo i pomodori tagliati a spicchi. Altri due minuti in padella con olio e sale e il sugo per gli spaghetti ai frutti di mare è pronto.

Il secondo sarà tutto a base di acciughe. Puliamo bene i nostri pesci, rimuoviamo la lisca e apriamo i filetti. Terminata l’operazione, ricopriamoli con un leggero strato di farina. A questo punto possiamo friggere le acciughe con l’olio caldo. Appena pronte, facciamole asciugare su un foglio di carta assorbente e condiamo con sale, limone e una spruzzata di peperoncino.

E se siamo in cerca di altre fantastiche ricette di pesce, lo chef consiglia le acciughe alla povera e la pasta con i ricci di mare.