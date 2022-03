Sembra difficile da credere ma questo cane è uno dei più affettuosi in assoluto ed è perfetto per bambini e anziani a dispetto delle dimensioni

Quando decidiamo di adottare un cane, dobbiamo valutare moltissimi aspetti. I cani non sono tutti uguali e ogni razza ha caratteristiche specifiche. Chi vive in un condominio o in spazi piccoli dovrà optare per un animale calmo e tranquillo. Chi ha poco tempo da dedicare alle pulizie di casa dovrebbe scegliere una razza che perde poco pelo. Un altro fattore decisivo nella scelta è il carattere di Fido. Soprattutto se abbiamo una famiglia numerosa o in cui ci sono delle persone anziane. Oggi parleremo proprio di questo e scopriremo una razza davvero straordinaria. Perché sembra difficile da credere ma questo cane non ci farà mai mancare il suo affetto e potrebbe diventare un compagno inseparabile per tutta la famiglia. E questo nonostante le dimensioni e l’aspetto all’apparenza poco socievole.

L’Alaskan Malamute è il cane perfetto per la famiglia

Può un cane che raggiunge anche i 50 kg di peso e i 60 cm di altezza essere un animale adatto alla famiglia? La risposta è sì, se parliamo dello splendido Alaskan Malamute.

L’Alaskan Malamute nasce come cane da lavoro e da slitta, ma al contrario del “cugino” Siberian Husky ha un carattere decisamente più calmo e socievole. Va infatti d’accordo con i bambini, con gli anziani e addirittura con gli estranei, se non vengono percepiti come una minaccia.

In più, è un gran giocherellone e non è il classico cane che ha bisogno di riconoscere un leader unico all’interno della famiglia.

Un animale straordinario che, se educato bene fin da piccolo, ci creerà pochissimi problemi anche con i suoi simili. Tutte caratteristiche che, unite all’intelligenza sopraffina, rendono l’Alaskan Malamute ottimo anche come primo cane.

Sembra difficile da credere ma questo cane è uno dei più affettuosi in assoluto ed è perfetto per bambini e anziani nonostante le dimensioni

L’Alaskan Malamute non è solo uno straordinario compagno di vita, ma è anche facile da addestrare e non richiede cure particolari.

Dal punto di vista dell’educazione, dovremo essere fermi e decisi fin dai primi mesi di vita di Fido. L’Alaskan non è aggressivo ma dobbiamo insegnargli a gestire la sua esuberanza innata.

Pochi problemi anche per quanto riguarda la cura quotidiana e il veterinario. Questa razza cambia il pelo due volte l’anno e l’unico nostro impegno sarà quello di spazzolarlo in questi periodi. In più, non sbava quasi mai. Una bella notizia per la pulizia della casa.

L’Alaskan Malamute, infine, non è soggetto a malattie ereditarie tipiche e, se gli assicuriamo la giusta attività fisica quotidiana, non avrà neanche problemi di peso.

