Giorno dopo giorno il colore delle nostre lenzuola perde intensità. Già dalle prime lavatrici vanno perdendo colore e dopo un po’ di lavaggi saremo costretti a buttarle. La soluzione per ovviare a questo problema c’è e si può trovare grazie a questi semplici trucchi. Andiamo a vedere come fare. Sembra difficile da credere eppure esiste un modo per far rimanere le lenzuola coloratissime come il primo giorno seguendo questa semplice strategia.

Lavaggio in lavatrice

Per le lenzuola colorate il programma da utilizzare è un lavaggio a 40 gradi e non di più. I lavaggi più alti rovinano le lenzuola e anche gli altri capi colorati. È comunque sempre utile che si guardi anche l’etichetta che indica come trattare quel particolare indumento.

Igiene

I lavaggi vanno fatti almeno due volte a settimana. Mantenere l’igiene è importante. Per questo anche se si preferisce non perdere il colore delle nostre belle lenzuola, si deve trovare una soluzione per fare dei lavaggi mirati all’obiettivo. Separare gli indumenti con i colori più scuri da quelli più chiari è un altro accorgimento da seguire.

Stiratura

Se si ha il tempo a disposizione, non c’è dubbio che stirandole, le lenzuola acquistano un altro aspetto. La stiratura farà sembrare le nostre lenzuola sempre nuove e colorate così come quando le abbiamo acquistate.

Lenzuola profumate

Nella vaschetta della lavatrice si possono aggiungere al detersivo 6 gocce di olio di tea tree e un cucchiaino di bicarbonato. In seguito, si procede al lavaggio. Questa preziosa miscela disinfetta e lascerà alla nostra biancheria un buonissimo profumo.

È assolutamente importante come si asciugano i panni. Per i colorati, il tempo di posa al Sole deve essere lo stretto necessario. Altrimenti si sbiadiranno più velocemente. Quindi attenzione ai tempi di posa al Sole. È infatti consigliato lasciare asciugare qualsiasi tessuto in un luogo fresco lontano dalla luce diretta del Sole.