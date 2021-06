Sembra di essere alle Bahamas e invece si trova a pochi passi da noi questo autentico gioiello con acque trasparenti e paesaggi mozzafiato

Il bacino del Mediterraneo ci offre moltissime località da sogno: c’è solo l’imbarazzo della scelta. Che la nostra scelta ricada sull’Italia o su un altro Paese andremo comunque sul sicuro e potremo godere di luoghi meravigliosi. Oggi la nostra Redazione vuole suggerire una meta particolarmente incantevole e poco conosciuta. Sembra di essere alle Bahamas e invece si trova a pochi passi da noi questo autentico gioiello che ci regala acque trasparenti e paesaggi mozzafiato. Stiamo parlando dell’isola di Folegandros.

Isola di Folegandros

Se stiamo cercando una meta tranquilla, Folegandros è senz’altro una delle isole greche più adatte. Si trova nell’arcipelago delle Cicladi ed è una terra dalla bellezza semplice, caratterizzata da scogliere a picco sul mare azzurro e limpido. Questa meta, come tutte le isole greche, è caratterizzata da estati molto calde ed inverni miti. Per questo motivo, il momento migliore per raggiungere Folegandros sono i mesi di giugno e settembre.

Cosa vedere

Folegandros è famosa per le sue spiagge incantevoli. Sulla costa nord e sulla costa sud le spiagge sono corte, ma estremamente belle. Situata a sud, la spiaggia di Katergo è la spiaggia più conosciuta dell’isola. Qui troveremo sabbia nera che in contrasto con il blu del mare ci regalerà una vista magnifica. Questa spiaggia, come anche le altre, non sono attrezzate ma selvagge e tutte da scoprire. Oltre alle spiagge, la Chòra merita una visita. Questo paese arroccato ci permette di godere di un paesaggio mozzafiato e di perderci tra i suoi vicoli bianchi. Qui possiamo entrare in tipici negozi chic e taverne nelle quali ristorarci. E infine, la chiesetta della Panagia situata sopra la Chòra alla quale possiamo arrivare percorrendo un caratteristico sentiero in pietra bianca a zig-zag. Da qui potremo ammirare l’isola dall’alto e il mare circostante rimanendo letteralmente senza parole.

Come raggiungerla

Dato che Folegandros non possiede un aeroporto, non è possibile raggiungerla con un volo diretto. Possiamo raggiungere Santorini e poi arrivare a Folegandros mediante l'aliscafo, oppure in traghetto. Lo stesso discorso vale per Atene che mette a disposizione diversi collegamenti con l'isola.

