C’è un piccolo litorale in Toscana, poco conosciuto. Questa spiaggia è considerata i Caraibi d’Italia per la sabbia bianca e il mare smeraldo. Un lembo di terra che corre da Rosignano a Vada, lungo circa 4 o 5 km, nella parte settentrionale della costa della Maremma. Il tratto di mare della Maremma quest’anno è stato premiato come il più bel mare d’Italia dalla classifica stilata da Legambiente e Touring Club. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa ne hanno parlato in questo articolo: “Queste 6 spiagge sono state premiate come le più belle d’Italia da Legambiente”.

Questa paradisiaca striscia di terra si trova a pochi km a sud di Livorno. Chi la visita per la prima volta non può non rimanere a bocca aperta per lo scenario da sogno. Sembra di essere ai Caraibi ma questa spiaggia spettacolare è in Italia. Il bianco della spiaggia che scende fin dentro l’acqua fa assumere al mare delle colorazioni particolari. L’acqua riflettendo la luce si colora di smeraldo, ecco perché questa spiaggia è considerata i Caraibi d’Italia per la sabbia bianca e il mare smeraldo.

Ma c’è anche un altro particolare che rende questo litorale toscano degno di questo soprannome, la temperatura dell’acqua. Infatti questo tratto di mare, per la precisione il Mar Ligure, è insolitamente caldo. Entrando nell’acqua si avverte un tepore che non si ha in nessun’altra parte del Mediterraneo.

Questi 5 km sono unici e amatissimi proprio per la particolarità del colore della spiaggia. A cui si aggiungono la tonalità dell’acqua e la sua temperatura particolarmente calda. Ma queste caratteristiche non sono opera della natura bensì dell’uomo. O per meglio dire di un’azienda, la Solvay di Rosignano. Uno stabilimento industriale che produce bicarbonato di sodio e carbonato. Gli scarichi industriali arrivano nel mare e negli anni hanno colorato di bianco la sabbia circostante rendendo la spiaggia di un aspetto caraibico. E poiché gli scarti sono bollenti, riscaldano tutto il tratto di mare prospicente la spiaggia.

