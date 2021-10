A chi non è capitato di passeggiare per una città o un Paese e notare affinità con altri luoghi del Mondo? Tra i tanti vicoli e misteriose vie che la Città Eterna nasconde, ce n’è una, non molto nota, che di romano ha davvero poco. La chiamano “Little London” – “La Piccola Londra” ed è una via residenziale che ha tutto l’aspetto di una tipica “street” londinese. Ecco perché sembra di essere a Londra ma in realtà è una piccola via residenziale di Roma.

Dove si trova

Situata non lontana da Piazzale Flaminio/Piazza del Popolo, sulla via Flaminia, nascosta da diversi palazzi, Little London è davvero una gioia per gli occhi. La via privata caratterizzata dalla tipica architettura inglese è lunga circa 200 metri e presenta abitazioni nobiliari su più livelli che non possono non ricordare le ville a schiera londinesi. Le abitazioni si presentano tutte di un colore diverso, con la tipica scalinata all’ingresso, il cancello in ferro battuto e un piccolo giardinetto sia davanti che dietro. Le residenze della Piccola Londra sono ad oggi una meta per i più curiosi nonché set di alcuni film, fiction e spot pubblicitari particolarmente noti. Per il suo aspetto unico ed originale, la via è diventata un punto di ritrovo per tutti gli amanti di Instagram e della fotografia in generale, prestandosi per degli scatti fantastici.

La Storia

Il vero nome della via è Via Bernardo Celentano, situata tra Viale del Vignola e Via Flaminia ed è stata edificata nel 1909 dall’architetto marchigiano Quadrio Ferruccio Pirani. Il sindaco di quell’anno, l’anglo-italiano Ernesto Nathan, tentò di portare la città a livello di altre capitali europee, approvando un piano regolatore che impediva ai palazzi di raggiungere i 24 metri d’altezza e alle villette di superare il secondo piano. La Piccola Londra è l’esempio perfetto della messa in opera di questo piano. Ad oggi però risulta l’unica via di Roma con queste caratteristiche. Importante da sapere è che la zona è a tutti gli effetti un luogo residenziale privato, è quindi vietato qualsiasi tipo di atteggiamento non consono.

La Piccola Londra è di certo uno dei luoghi più caratteristici della Capitale, una tappa d’obbligo da visitare. A tutti gli effetti sembra di essere a Londra ma in realtà è una piccola via residenziale di Roma.