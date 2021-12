Negli ultimi due anni Internet ha davvero rivoluzionato le nostre vite. La pandemia ci ha costretto a stare spesso chiusi in casa e molti ne hanno approfittato per iniziare a “muoversi” sul web. Acquisti, pagamenti, prenotazioni. Quasi tutto viene fatto online. Una nuova condizione decisamente più comoda, ma allo stesso tempo anche più rischiosa. Gli attacchi informatici sono all’ordine del giorno e mettono a rischio dati sensibili e conto in banca. Per questo motivo è fondamentale stare sempre in guardia e proteggersi con tutti i mezzi possibili. Uno dei più efficaci è quello della scelta di una password inattaccabile. E sembra davvero incredibile ma è questa la migliore password per proteggere i nostri account e i dati personali dagli hacker. Forse resteremo stupiti quando scopriremo qual è. Ma una cosa è sicura. Sarà impossibile dimenticarla.

L’importanza della password per la sicurezza informatica e le più usate in Italia

In questi ultimi mesi i siti più affidabili hanno fatto enormi passi avanti per quanto riguarda la sicurezza informatica. Moltissime piattaforme richiedono password che contengono una maiuscola, un numero e un carattere speciale.

Altri portali, però, social network compresi, lasciano molto più spazio di scelta agli utenti. E non è necessariamente un vantaggio.

Il gestore di servizi informatici NordPass ha recentemente stilato la classifica delle 10 password più usate nel nostro Paese. Quello che è emerso è abbastanza desolante. La più comune in assoluto è “123456”, seguita da “123456789”, “12345”, “12345678”. Tutte password che anche un hacker inesperto potrebbe violare in meno di un secondo. E “123456” è stata scelta da più di un milione e mezzo di italiani.

Sembra davvero incredibile ma è questa la migliore password per proteggere i nostri account e i dati personali dagli hacker

Per trovare una vera password in grado di resistere a lungo ai pirati informatici, dobbiamo scendere fino alla 39esima posizione. E si tratta di una parolaccia. Circa 80mila persone hanno deciso di usare uno degli sproloqui più diffusi e conosciuti come password. Una scelta decisamente saggia. Basti pensare che per scoprirla gli hacker più capaci potrebbero impiegare più di 10 giorni.

Forse è arrivato il momento di iniziare a offendere i nostri account.

Come scegliere la password per gli account online

Anche se non vogliamo ricorrere alle parolacce, esistono metodi molto efficaci per aumentare gli standard di sicurezza personale. Il primo è quello di usare parole o frasi con non meno di 8-10 caratteri, magari rese più sicure con simboli o caratteri speciali.

Il secondo è quello di usare parole sempre diverse per ogni account e di cambiarle almeno una volta l’anno. Così non rischieremo che, una volta violata una password, vengano messi a rischio tutti i profili.

L’ultimo consiglio è di usare l’autenticazione a due fattori quando è disponibile. È una doppia barriera che potrebbe metterci al riparo da moltissimi attacchi.

